Gossip Girl Reboot: Primo teaser trailer e locandine dei personaggi

La voce di Kristen Bell sussurra XOXO e noi sappiamo cosa significa: Gossip Girl è ufficialmente tornata. E’ stato pubblicato il primo teaser trailer del Gossip Girl Reboot, ovvero la nuova versione della serie più chiacchierata degli anni 2000, che seguirà le avventure nella Grande Mela di un inedito gruppo di amici.

La serie sarà disponibile dall’8 Luglio su HBO Max, quindi speriamo di poterla vedere anche noi in Italia su Sky, come molte altre produzioni della piattaforma streaming. Nel primo teaser di Gossip Girl Reboot vediamo questo nuovo gruppo di ragazzi dell’elitè newyorkese divertirsi ad una festa, quando un celeberrimo “bip” proveniente dal passato li avvisa che c’è qualcuno che li osserva.

Guarda il primo teaser trailer di Gossip Girl Reboot:

Gossip Girl | Official Teaser | HBO Max

I nuovi personaggi:

La serie sarà ambientata otto anni dopo che il blog originale è stato oscurato e una nuova generazione di adolescenti di una scuola privata di New York viene introdotta alla “sorveglianza” di Gossip Girl. La serie prestige racconterà come i social, e la stessa NYC, sono cambiati in questi anni.

Qui sotto potrai vedere le locandine dedicate ai nuovi personaggi di Gossip Girl Reboot:

Le riprese del reboot avevano preso il via lo scorso ottobre a New York. Una delle prime rivelazioni è stato il ritorno di Kristen Bell (Veronica Mars) come voce narrante. Inoltre è stata anche rivelata la lista dei personaggi, i loro nomi e un aggettivo che descrive la loro personalità.

Jordan Alexander è Julien Calloway e il suo personaggio sarà tra i più influenti sul resto del gruppo. Savannah Smith ha invece il ruolo di Monet de Haan e avrà il potere, che si tratti del personaggio con più conoscenze o soldi? Abbiamo poi Thomas Doherty nei panni di Max Wolfe che viene descritto come un paladino della libertà.

Eli Brown (The Perfectionists) nel Gossip Girl reboot sarà Ott “Obie” Bergamann e sembra sarà il più privilegiato tra i privilegiati. Whitney Peak è Zoya Lott e HBO Max ha scelto la parola “prospettiva” per descriverla. Sarà la più pragmatica o brillante? Evan Mock interpreterà l’innocente Akeno Aki Menzies. Ci sarà poi l’ambiziosa Kate Keller e la graziosa Audrey Hope (Emily Alyn Lind). Infine, spazio poi anche per lo stile con Zion Moreno e la sua Luna La. Ancora non sappiamo il nome del personaggio di Jason Gotay.