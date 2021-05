Crudelia: il merchandising ispirato al live action Disney

Avete già avuto occasione di guardare Crudelia? Se la nuova versione della villain interpreta dalla Premio Oscar Emma Stone vi è piaciuta non potete perdervi la collezione di merchandising ispirato al nuovo live action Disney.

Tanti articoli per tutti i gusti, pensati per rendere le vostre giornate più rock!

Crudelia è disponible su Disney+ con Accesso Vip e in tutti i cinema.

LEGGI ANCHE: Crudelia, la recensione del nuovo live action Disney

Set vestito e maglietta adulti Crudelia

Con questo splendido set vestito e maglietta ispirato a Crudelia le fan sfoggeranno un look da vera villain Disney! Perfetto da abbinare con un paio di stivali e una giacca di pelle, il vestito è decorato con una stampa effetto graffiti e completato da una t-shirt in tessuto a rete.

Prezzo al pubblico: €65,00

Felpa donna Crudelia

Con questa felpa da donna ispirata a Crudelia le fan sfoggeranno un look davvero trendy! Ispirato alla villain più alla moda che ci sia, questa elegante felpa presenta un’immagine stilizzata di Crudelia e maniche a palloncino.

Prezzo al pubblico: €36,00

Maglietta adulti Crudelia

Questa felpa ispirata a Crudelia mostrerà il lato più cool dei fan! Decorata con design monocromo e una stampa effetto graffiti, la felpa cattura l’anima rock del nuovo film live-action Disney.

Prezzo al pubblico: €52,00

Maglietta adulti

Questa maglietta ispirata a Crudelia darà un tocco da vera villain al guardaroba dei fan! Questa t-shirt è decorata con l’immagine stilizzata di Crudelia e la scritta “Evil By Design”

Prezzo al pubblico: €36,00

Borsetta a tracolla

Questa borsetta di Crudelia ispirerà le fan con lo stile della villain più trendy che ci sia! Decorata con stampe in stile graffiti e inserti in tessuto, questa elegante borsetta diventerà uno degli accessori preferiti del guardaroba!

Prezzo al pubblico: €36,00

Zaino di Loungefly

Questo zaino di Crudelia porterà un tocco punk rock nel guardaroba dei fan! Ispirato alla villain più trendy che ci sia, il design monocromo presenta una stampa all-over in stile graffiti e dettagli in metallo.

Prezzo al pubblico: €45,00

Zaino di Loungefly

Questo zaino di Crudelia porterà un tocco punk rock nel guardaroba dei fan! Ispirato alla villain più trendy che ci sia, il design monocromo presenta una stampa all-over in stile graffiti e dettagli in metallo.

Prezzo al pubblico: €80,00

Borsa a tracolla di Loungefly

Con questa borsa a tracolla di Crudelia lo stile delle fan sarà un passo davanti a tutti! Decorata con design monocromo, inserti in tessuto e borchie in metallo, questa elegante borsa si sposerà alla perfezione con l’outfit delle fan.

Prezzo al pubblico: €72,00

Portafoglio di Loungefly

Questo portafogli di Crudelia ispirerà i fan con lo stile della villain più alla moda che ci sia! Decorato con inserti in tessuto, scritte in rilievo e dettagli in metallo, questo portafoglio darà un tocco di stile agli accessori dei fan.

Prezzo al pubblico: €42,00

Fascia per capelli

Questa fascia per capelli di Crudelia è l’accessorio perfetto per completare il look! Ispirata all’iconica villain Disney, l’elegante fascia è decorata con una zip sul bordo e design monocromo.

Prezzo consigliato: €18,00

Set pin Walt Disney World

Con questo set di pin, la villain più trendy di sempre ispirerà lo stile dei fan. Il set di 5 spille in edizione limitata è l’accessorio perfetto da aggiungere a borse, giacche o altri capi.

Prezzo consigliato: €55,00