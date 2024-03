Kind of Kindness: il nuovo film di Emma Stone e Yorgos Lanthimos

Dopo il successo di Poor Things Emma Stone e Yorgos Lanthimos collaboreranno assieme ancora una volta per un nuovo film in uscita nel 2024. Che chissà magari consentirà alla Stone di vincere la sua terza statuetta agli Oscar. Si tratta di Kind of Kindness e non sarà nemmeno l’ultimo film che vedrà assieme i due artisti. Ecco tutto quello che dovete sapere su Kind of Kindness.

Kind of Kindness: tutto sul nuovo film di Emma Stone e Yorgos Lanthimos

Kind of Kindness debutterà nei cinema nel corso del 2024 ed è un film molto particolare.

Si tratta di un film contemporaneo, ambientato negli Stati Uniti. Sono tre storie diverse, con quattro o cinque attori che interpretano una parte in ogni storia, quindi tutti recitano tre parti diverse. Il regista ha dichiarato che girare questi film “È stato quasi come fare tre film in uno.”

Nel cast, oltre ad Emma Stone, tornano anche Willem Dafoe e Margaret Qualley, già visti in Poor Things, ed a loro si aggiungo fra gli altri Joe Alwyn e Hunter Schafer.

Kind of Kindness è diretto da Lanthimos che ha anche co-scritto la sceneggiatura.

Le riprese del film sono terminate e hanno appena iniziato il montaggio, quindi forse la pellicola potrebbe essere la protagonista di un festival del cinema autunnale. Magari la Mostra del Cinema di Venezia?

Come vi accennavo in apertura questo film non è l’unico in arrivo che vedrà Emma Stone diretta da Yorgos Lanthimos. Infatti secondo alcune indiscrezioni il secondo film potrebbe essere del remake del film sudcoreano Save the Green Planet. Ancora però non abbiamo conferme in tal senso e la pellicola è alle sue prime fasi di pre-produzione.

Vorreste vedere ancora Emma Stone e Yorgos Lanthimos collaborare assieme?