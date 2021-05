Crudelia: perché nel live action si chiama Cruella De Vil

Se avete avuto già l’occasione di guardare Crudelia, al cinema o su Disney+, vi sarete accorti che ci sono non poche differenze con il personaggio che tutti ricordano. Una cosa che potevamo aspettarci, trattandosi di una origin story in cui il personaggio viene totalmente riscritto. Ma ce n’è una in particolare che ha lasciato sorpresi i fan italiani.

Di che cosa si tratta?

Nella versione italiana di Crudelia il personaggio di Emma Stone si chiama Cruella De Vil, non Crudelia De Mon. Una scelta all’incontrario, rispetto a quanto era avvenuto per Maleficent: in cui il nome originale del personaggio era stato mantenuto nel titolo italiano del film, ma non all’interno del film stesso.

In Crudelia questo può essere facilmente spiegato con il fatto che Cruella è l’alter ego cattivo della protagonista che, originariamente, si chiama Estella. Un nome questo scelto appositamente per creare assonanza con quello di Cruella, oltre a rendere il tutto più inglese, nel rispetto dell’ambientazione del film.

Oltre al nome della protagonista anche quelli dei suoi scagnozzi sono stati infatti mantenuti in inglese. Orazio e Gaspare sono così diventati Horace e Jasper.

Il personaggio

Nata dalla penna di Dodie Smith che la rese protagonista del suo romanzo La carica del 101, Crudelia De Mon è stata portata sullo schermo nel 1961 nel famoso classico classico Disney. Memorabile resta poi l’interpretazione che ne fece Glenn Close in ben due film.

La trama del film

Londra anni ’70. Qui Estella (Emma Stone), commessa in un negozio di vestiti, sogna di sfondare nel mondo della moda come fashion designer. Un giorno la Baronessa (Emma Thompson) entrerà nel negozio e qui Estella si renderà conto che la donna indossa un giorno appartenuto a sua madre e che quest’ultima indossava la notte che è morta. Disposta a tutto pur di riavere il gioiello di famiglia, la ragazza cercherà di imbucarsi in tutti i modi a un ballo organizzato proprio dalla misteriosa Baronessa.