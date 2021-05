Crudelia: la recensione del live action rock con Emma Stone

Esce oggi al cinema Crudelia, live action Disney che rivisita il personaggio di Crudelia DeMon facendo luce sul suo passato. Interpretato da Emma Stone ed Emma Thompson, il film è diretto da Craig Gillespie.

Crudelia sarà disponible anche su Disney+ dal 28 maggio con accesso VIP.

Nel film i Måneskin, reduci dal successio dell’Eurovision, interpretano il pezzo I Wanna Be Your Dog.

Rivisitare un personaggio iconico

Fare i conti con Crudelia DeMon significa non soltanto andare a ripescare nell’immaginario dei classici Disney, ma anche alla meravigliosa resa che ne fece Glenn Close portandola per ben due volte sul grande schermo.

Narcisista e semplicemente diabolica, Crudelia è forse uno dei villain più perfidi di casa Disney che l’ha a sua volta rielaborata dalla figura descritta nel romanzo di Dodie Smith – quello da cui fu tratto La carica dei 101 del 1961, facendone un personaggio praticamente iconico.

Non è quindi un caso che il live action di Craig Gillespie ricerchi una strada del tutto nuova per raccontare Crudelia (che qui viene sempre chiamata con il suo nome originale, Cruella).

Il live action ha una forte impronta punk rock che si riflette nell’ambientazione – la Londra degli anni ’70, ma anche nelle scenografie, nella colonna sonora e ovviamente nei costumi. Una scelta che permette di dare alla protagonista un’identità e un alter ego, Estella, senza mai dimenticare di dialogare con la tradizione disneyana pur creando qualcosa di diverso.

Pur essendo a suo modo spietata, Cruella viene presentata come un’artista spregiudicata che vuole rompere con le tradizioni. Nonostante tutto le sue provocazioni si limitano a rimanere tali, lasciando che l’idea della pelliccia maculata di vero dalmata sia ancora l’unico capo che manca alla sua collezione. Esattamente come accadeva nella versione animata e negli altri live action.

Quello che emerge è il ritratto di una nuova villain amante degli animali, da sempre divisa tra due identità contrapposte – a loro volte legate a un segreto secondo noi intuibile ma che però non vi vogliamo svelare.

Il film intrattiene, grazie a una cura minuziosa dei dettagli e a due attrici protagoniste (Emma Stone ed Emma Thompson) che ci regalano siparietti tra due cattive favolose.

Cruella is the new Joker?

Sin dall’uscita del trailer molti erano stati i paragoni tra Crudelia e Joker. Dopo averlo visto in effetti ci sentiamo di dire che sì, qualche punto di contatto c’è: non tanto nella trama o nella costruzione del personaggio, quanto piuttosto nelle atmosfere.

Il mood di Crudelia ricorda infatti non soltanto Joker, ma tutto un filone pop che sta diventando ormai il marchio di fabbrica della DC. Vi ricordate Birds of Prey?

Il risultato non è male, anzi funziona… però non è originale e a tratti sembra quasi furbo nel voler ricercare una certa reazione da parte del pubblico. Questo secondo noi si nota soprattutto con i pezzi della colonna sonora che puntano più che altro a costruire un’atmosfera che a essere davvero fedeli al periodo storico mostrato. Uno per tutti These Boots Are Made for Walking, che è stata una hit nel 1965 e negli anni ’70 era già vecchia.

L’idea non è sbagliata, se non che pezza di originalità e di quantità: la colonna sonora del film trabocca appunto di pezzi famosissimi che sembrano arrivare alle nostre orecchie ancor prima di sentire la prima nota.

Nonostante tutto il film funziona, diverte e intrattiene dunque ci auguriamo che possa inaugurare una nuova bella stagione di ritorno al cinema.