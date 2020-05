Maturità 2020 e Coronavirus: Azzolina spiega come sarà la nuova maturità

La Ministra Azzolina ha chiarito in un nuovo intervento su come sarà la maturità 2020. Il 17 giugno partirà una delle maturità più inconsuete di tutti i tempi. Ad un mese dall’inizio dell’esame di Stato la Ministra Azzolina ha specificato che cosa accadrà.

Gli studenti sosterranno l’esame in presenza, ovvero si recheranno a scuola. Lo studente o la studentessa potranno parlare anche senza mascherina durante l’esame orale, visto che tra commissione ed esaminato ci saranno due metri di distanza. Non ci potrà essere pubblico e chi accompagnerà il candidato all’esame dovrà aspettare fuori dall’istituto. Lo studente dovrà indossare la mascherina e guanti nell’entrare a scuola e nel dirigersi verso la propria aula. Nel video viene specificato che non è obbligatorio indossare una FFP2 o FFP3, basta anche un velo o una barriera sulle vie aeree del volto.

Come avverrà l’esame orale? Durerà non più di un’ora per candidato. L’esame partirà con la domanda a scelta, dove lo studente porterà la sua tesina o anche una sua riflessione su questo periodo.

Seguiranno le domande su un brano di italiano e sulle materie degli altri docenti presenti in commissione. Tutti i commissari sono interni. Azzolina ha anche espressamente richiesto ai docenti di far parlare gli studenti di questo periodo difficile. Il Coronavirus ha fatto maturare tanto i giovani e i docenti devono valutare anche queste riflessioni ed esperienze maturate in questi ultimi mesi. La maturità, continua Azzolina, è un momento di passaggio che non può ignorare cosa è successo da marzo in Italia.

La prova varrà 40 punti su 100, il resto del punteggio è preso dalla media degli ultimi tre anni.

La Ministra Azzolina annuncia anche che la Croce Rossa Italiana aiuterà negli esami di maturità 2020. La Protezione civile si è impegnata nell’ideare percorsi sicuri per raggiungere la scuola, dove lo studente affronterà la sua maturità. La maturità sarà anche un test per la Protezione civile per capire come riaprire le scuole a settembre.

E tu come ti stai preparando alla maturità 2020 ai tempi del Coronavirus?