Il 17 giugno 2020 è una data che rimarrà impressa nella storia della scuola italiana. Dopo quattro mesi di stop forzato causa Coronavirus, migliaia di studenti sono finalnente tornati a scuola. Una parte ridotta ma importante, visto che stiamo parlando dei ragazzi che hanno dovuto affrontare la Maturità 2020.

Una Maturità 2020 indubbiamente diversa dal solito, per ovvi motivi, ma non meno emozionante e partecipata. Al contrario, per molti il ritorno in classe ha rappresentato anche il ritorno ad una sorta di normalità che da tanto tempo aspettavamo.

Gli Esami di Maturità 2020, come saprete, si sono svolti per la prima volta con un unico lungo colloquio orale, diviso in 5 parti. Gli studenti hanno avuto l’occasione (molto importante, anche solo a livello simbolico) di sostenere l’esame in presenza. Questa è stata infatti la prima occasione dopo tanto tempo per rivedere dal vivo i professori che in questo periodo sono stati costretti a seguire tramite lo schermo del computer.

Fra i primi studenti a concedere interviste subito fuori dalle scuole una volta terminato l’orale della Maturità 2020 ci sono stati quelli di Bergamo e Codogno. Le due città lombarde, e non serve certo che ve lo ricordiamo, sono state in assoluto due dei luoghi più falcidiati da questa tragedia.

Molti dei ragazzi intervistati si sono detti felici di essere tornati in aula, anche se studiare con il suono delle ambulanze in sottofondo non è certo stata una passeggiata. Alcuni di loro, fra l’altro, hanno avuto la possibilità di parlare di Covid-19, nell’ambito dell’ultima fase, quella legata alle domande sull’attività di Cittadinanza e Costituzione.

Ecco le interviste agli studenti che hanno affrontato la Maturità 2020! E un in bocca al lupo a chi deve ancora sostenere l’orale!



