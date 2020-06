Maturità 2020: tutte le mete per le vostre vacanze in Italia

Salento

Da Gallipoli, Ostuni a Santa Maria di Leuca, non perdete il giro di tutta la costa, dove troverete spiagge paradisiache. Ogni sera sarete travolti dalle feste reggae sulla spiaggia e delle numerose discoteche all’aperto. Per tutta l’estate non perdete la famosa rassegna itinerante, La notte della Taranta!

Sardegna

Tra aperitivi, feste sulla spiaggia location di vip e discoteche (anche un po’ costose). Da Porto Rotondo a Porto Cervo, è un susseguirsi di spiagge bianchissime e di splendide calette, come Cala di Volpe. E per la notte, ricordate che in Costa Smeralda ci sono locali esclusivi e discoteche conosciute in tutta Italia.

Taormina

Definita da Ghoete un lembo di paradiso sulla terra, Taormina non è solo architettura e bel mare. È anche la città sulla costa che non dorme mai dove poter scegliere tra party sulla spiaggia, happy hour a picco sul mare e locali aperti (anche sulla spiaggia), tutta la notte.

Versilia

Feste in spiaggia, locali, sagre e spettacoli teatrali e tanta mondanità per chi vuole chiudere in bellezza il traguardo della Maturità. Da Viareggio, Forte dei Marmi a Marina di Pietrasanta è un susseguirsi di locali sulla spiaggia e lidi in cui si ci diverte già dalle prime ore del pomeriggio. Ma non solo, se amate gli sport potrete andare alla scoperta dell’entroterra attraverso itinerari a piedi o in bicicletta.

Cilento

Terra ospitale di innegabile bellezza, ricca di eccezionali testimonianze storiche ed archeologiche, aree verdi e coste affacciate su un mare tra i più puliti d’Italia. Questo è il Cilento, l’area più bella della regione campana, con un litorale in parte ancora selvaggio segnato da spiagge dorate, calette e scogliere, paesi caratteristici annidati tra colline e montagne, affascinanti borghi che profumano di mare e un rigoglioso Parco Nazionale, vero e proprio santuario della natura e paesaggio vivente protetto dall’Unesco.

Basilicata

Dopo che Matera, con i suoi sassi caratteristici, è diventata Patrimonio dell’Unesco, sempre più turisti hanno deciso di visitare questa splendida regione. Non solo arte e cultura fanno perdere la testa a chi visita la Basilicata: il mare è cristallino e la natura incontaminata. Inoltre, le coste della Basilicata hanno la fortuna di essere bagnate da due mari, il Tirreno e lo Ionio, quindi con poche ore di macchina possiamo essere immersi in due ambienti completamente diversi.