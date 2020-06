Taylor Swift è stata tra gli artisti che hanno partecipato all’evento su Youtube, Dear Class of 2020, dedicato ai diplomandi e ai laureandi ai tempi del Coronavirus. L’esame di maturità si avvicina ma per gli studenti di tutto il mondo sarà un momento molto diverso rispetto a come se lo erano immaginato.

Feste e cerimonie sono, infatti, ancora sottoposte alle restrizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19. Così, Taylor ha voluto dare il suo personale incoraggiamento a chi si appresta all’importante fase del diploma o della laurea. La cantante ha raccontato com’è stato per lei il conseguimento del diploma, un traguardo che ha raggiunto senza però poter vivere pienamente le emozioni che si auspicava quando era adolescente. Una rinuncia dovuta al suo ingresso nel business musicale, dove le ha fatto da spalla sua madre, sempre presente e protettiva con lei sin dagli esordi. Ecco il messaggio di Taylor Swift:

Voglio dirvi congratulazioni. So che questo non è il diploma o la laurea che pensavate di avere e mi relaziono a questa situazione in molti modi. Quando ero più giovane, fantasticavo su quando avrei preso il diploma alle superiori, essere con tutti i tuoi amici, in toga e tocco e tutto il resto. Poi sono arrivata a un punto della mia vita dove mi stavo per diplomare ed io ero in tour promozionale in radio con mia mamma su una macchina affittata, seduta sul pavimento degli aeroporti, e hanno finito per spedirmi il diploma via posta. Quindi non è stato esattamente come me lo immaginavo ma ero comunque molto orgogliosa e penso che una buona lezione da lì è di aspettarti l’inaspettato, ma di festeggiare lo stesso. Sono così orgogliosa di voi ragazzi, spero che passiate dei bellissimi momenti e siate orgogliosi di voi stessi.