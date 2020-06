House of Talent: ecco video e testo della canzone della Maturità

La crew di House of Talent, il più amato e seguito gruppo di influencer in Italia, ha deciso di dedicare ai maturandi una nuova canzone! È uscita infatti martedì 16 giugno in tutte le piattaforme di streaming Maturità, il nuovo singolo di House interpretato da Michelle Cavallaro, Noa Planas, Pietro dell’Aquila, Federico Mancosu e Caterina Cantoni!

Il brano è, in realtà, uscito lo scorso anno ed è stato composto da Alex Fusaro. Si tratta di un musicista ed è anche il più giovane professore di musica alle superiori d’Italia. Alex, infatti, insegna in un istituto superiore di Verona e nel tempo libero scrive canzoni.

Maturità l’ha scritta nel 2019 per incoraggiare e divertire i ragazzi durante le tante ore di studio. I ragazzi di House of Talent sono stati molto felici di interpretare questo remix, realizzando una versione 2.0 di questa canzone. Ecco il video della crew:

House Of Talent - Maturità ft. Alex Fusaro

Watch this video on YouTube

Testo di Maturità di House of Talent

Quanto manca agli esami di maturità?

Quanto manca e la voglia chi ce l’ha? Mah…!

Non si scappa, prima o poi ti tocca

È come un countdown che corre e non si blocca.

Tutti dicono, persino io ce l’ho fatta

Tutti dicono, vedrai passa in fretta

Peccato che ho Wikipedia sempre in testa

e sono secoli che non vado ad una festa

Ho preso la patente per scappare via

Ma ho l’ansia che mi chiude a chiave in casa mia

Sui libri tutto il giorno

arriva sera e ho l’infinito di Leopardi che mi gira intorno

Fuma la mia testa sono in avaria

Mischio guerra fredda a litri di sangria

Ma non posso pensare alla mia pelle al sole che se mi segano

Addio splendore!

Maturità… maturità!

Cos’ho fatto io di male?

Vorrei solo un po’ di mare

Maturità, maturità, chissà…

Come andrà a finire non ci voglio pensare

Solo prendere un aereo e tutt’estate ballare

Quanto manca agli esami di maturità?

Quanto manca? Beato chi non ce li ha!

Non si scherza, senti qui che ansia,

Ho il cuore che fra poco mi lascia e decolla!

Tutti dicono, ma che esagerato

Tutti dicono, forza prendi fiato

Dai manca poco, hai già fatto tanto

Sì ma che stress, mi sembra un parto!

Ho preso la patente per scappare via

Ma ho l’ansia che mi chiude a chiave in casa mia

Sui libri tutto il giorno

arriva sera e ho l’infinito di Leopardi che mi gira intorno

Fuma la mia testa sono in avaria

Mischio guerra fredda a litri di sangria

Ma non posso pensare alla mia pelle al sole che se mi segano

Addio splendore!

Maturità… maturità!

Cos’ho fatto io di male?

Vorrei solo un po’ di mare.

Maturità, maturità, chissà…

Come andrà a finire non ci voglio pensare

Solo prendere un aereo e tutt’estate ballare

E appena avrò finito, io scappo, vi saluto

E non chiedete più notizie di me…

Grazie a tutti, aspetto il voto, dal sessanta è tutto oro

Ho la valigia pronta e il taxi per il volo

Maturità… maturità!

Cos’ho fatto io di male?

Vorrei solo un po’ di mare

Maturità, maturità, chissà

Come andrà a finire non ci voglio pensare

Solo prendere un aereo e tutt’estate ballare