ESC 2020: l’esibizione di Mans Zelmerlow con Heroes. VIDEO!

L’Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus. Non per questo non si può celebrare qualcosa ugualmente e da questo è nato Europe Shine a Light dove tantissimi artisti si sono esibiti a distanza tra cui Mans Zelmerlow vincitore dell’edizione 2015 di ESC.

Proprio per l’occasione il cantante svedese si è esibito con la sua Heroes che l’aveva portato alla vittoria. Direttamente dalla sua casa di Londra con soltanto la sua chitarra, ha intonato in versione acustica

Un’esibizione toccante che ha mostrato anche quello che stiamo vivendo, un abbraccio speciale soprattutto a chi lavora in prima linea per questa emergenza come i medici e gli infermieri ma anche tutti coloro che hanno lavorato ugualmente come chi lavorava nei supermercati, per le consegne…ecc.

This one goes out to all the Heroes of our time 🙌

Thanks @manszelmerlow for giving us such a touching version of #Eurovision 2015 winner Heroes.#ShineALight | #ESC2020 pic.twitter.com/jod9csGt97

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 16, 2020