Maturità 2020: il messaggio di Giuseppe Conte agli studenti (Video)

Cari ragazzi, ci siamo! Domani, 17 giugno, prenderà ufficialmente il via la Maturità 2020. Quest’anno per tutti gli studenti l’esame sarà di certo più particolare, strano ma di certo non meno emozionante.

L’emergenza sanitaria che ha travolto il nostro paese ha reso la Maturità 2020 un evento più unico che raro. O perlomeno così ci auguriamo. Non era infatti mai successo nella storia italiana che i maturandi dovessero sostenere un unico lungo esame orale.

La Maturità 2020 sarà dunque un banco di prova molto importante per i nostri studenti, che hanno dimostrato, poco ma sicuro, una resistenza di nervi e un coraggio da leoni. E proprio per questo si meritano un augurio e un messaggio caloroso più che mai.

A poche ore dall’inizio degli esami orali, a fare il proprio speciale in bocca al lupo agli studenti è stato nientepopodimeno che Giuseppe Conte. Il nostro Presidente del Consiglio, amatissimo dai giovani, ha infatti registrato un video per tirare le somme di questi ultimi difficili mesi e per congratularsi per l’impegno con cui hanno affrontato queste recenti sfide.

Ecco il video messaggio di Giuseppe Conte agli studenti che affronteranno la Maturità 2020!

Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell’esame di #maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore #notteprimadegliesami #maturità2020 pic.twitter.com/Q7o0kg9N8v — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 16, 2020

Gli Esami di Maturità 2020, come molti di voi sapranno, consisteranno in una prova orale di fronte ad una commissione di docenti. I componenti saranno 6 commissari interni più un presidente di commissione esterno.

Gli studenti hanno avuto l’ok per poter sostenere l’orale di Maturità 2020 in presenza. Tuttavia, ai ragazzi sarà richiesto l’uso di mascherina e di presentare un’autocertificazione riguardante il proprio stato di salute.

In bocca al lupo a tutti ragazzi e buona #NottePrimaDegliEsami!