Chi è Blind e il significato del nome del trapper di X Factor

Franco Rujan, in arte Blind, è uno dei concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Uomini capitanata da Emma Marrone.

Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia. È un trapper con una faccia da duro ma un cuore tenero. È molto legato al quartiere popolare dove è cresciuto (Ponte San Giovanni) e ai suoi amici che hanno fatto una colletta per aiutarlo con il primo videoclip. Si chiama Blind perché, per arrivare dove vuole, non guarda in faccia a nessuno. Si presenta molto duro sul palco, ma poi cantando si scioglie, prende 4 sì e si emoziona per il riconoscimento ricevuto dai giudici. Al Bootcamp Emma rivede la “fame” di arrivare, alle Last Call va un po’ in paranoia ma il giudice lo vuole con sé.

Alle audizioni, il trapper umbro ha convito i giudici di X Factor con due dei suoi inediti, intitolati Cuore nero e Cicatrici.

Blind si racconta dopo essere stato scelto da Emma per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella squadra degli Under Uomini. Nel suo primo video da concorrente spiega dunque il significato del suo nome d’arte:

Blind vuol dire ceco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche, tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni quando guardavo di artisti americani che raccontavano di periferie, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo, avvicinarmi al loro stile, per aprirmi al pubblico. Sono una persona molto aperta e contemporaneamente molto chiusa. Il momento più critico di tutto il percorso a X Factor è stata la Last Call, è stata veramente dura. Quando Emma mi ha detto che ero stato preso ai Live Show non ci potevo credere.