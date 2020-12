Casadilego ha vinto X Factor 2020: il video della proclamazione

Casadilego ha vinto X Factor 2020! Congratulazioni alla concorrente, che ha preso così il testimone di Sofia Tornambene, trionfatrice della scorsa edizione. Secondi classificati sono stati i Little Pieces of Marmalade, mentre terzo è stato Blind. Quarto posto, infine, per N.A.I.P.

Si conclude così un’edizione strana e molto diversa dal solito, a causa della pandemia di Covid-19 che ha completamente sconvolto le carte in tavola. I concorrenti sono infatti stati costretti ad essere selezionati a distanza, esibendosi dal vivo di fronte ad un pubblico selezionatissimo e controllatissimo. Nonostante tutto, la malattia è riuscita a fare capolino anche in trasmissione, colpendo il conduttore Alessandro Cattelan, che per fortuna prima della finale si è negativizzato.

Casadilego ha vinto X Factor 2020: ecco il video della proclamazione





La serata è stata come tutte le finali di X Factor ricchissima di emozioni!

La manche DUETTI, che per la prima volta ha visto i finalisti esibirsi con il proprio giudice. Blind ed Emma hanno cantato La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton hanno proposto Stan, cover del brano di Eminem featuring Dido; i Little Pieces of Marmelade si sono esibiti insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours; N.A.I.P. e Mika hanno eseguito Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

Nella manche BEST OF i tre superfinalisti hanno presentato il meglio del loro percorso a questa edizione del talent Blind ha proposto 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla base di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi Casadilego ha cantato Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. iILittle Pieces of Marmelade hanno eseguito I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes.

In questa seconda fase l’eliminato a sorpresa è stato Blind!

La proclamazione di Casadilego è giunta intorno alle ore 23.50. Qui sotto trovate il video del momento!





