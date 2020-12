Franco Rujan, in arte Blind ha 20 anni e vive a Perugia. Affari tuoi (prodotto da Frenetik & Orange 3) è uno dei suoi brani inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Blind - Affari tuoi - prod. Frenetik&Orang3 (Lyric Video)

Testo di Affari tuoi di Blind

Affari tuoi

se non vuoi sentirmi

Se non vuoi parlare con me

sto bene in questo privé

Non voglio più perdere tempo

Dietro ai tuoi no uh baby no sono

Affari tuoi se non vuoi sentirmi

Se non vuoi parlare con me

sto bene in questo privé eh

Non voglio più, perdere tempo

Dietro ai tuoi no uh baby no

oh oh oh

Ma tu non mi capisci mai

tra le righe non leggi mai

Se m’incontri por la calle

ti giri e te ne vai

Ed ho rotto un altro cell

solo per parlar con te

Tante corse dietro al cash

peccato abbia perso lei

Prima i fatti tuoi erano fatti nostri

quando vuoi c’ho ancora tanti posti

Da vedere poi assieme non penso ai costi

non pensare ai gossip

Ciò che dicon su di me è falso

ma ti fidi di quell’altro ma come fai

Non ho manco più un rimpianto

e tanto dai

Affari tuoi

Affari tuoi

se non vuoi sentirmi

Se non vuoi parlare con me

sto bene in questo privé

Non voglio più perdere tempo

Dietro ai tuoi no

uh baby no sono

Affari tuoi

se non vuoi sentirmi

Se non vuoi parlare con me

sto bene in questo privé eh

Non voglio più, perdere tempo

Dietro ai tuoi no uh baby no

oh oh oh