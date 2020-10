X Factor 2020: chi sono i concorrenti di questa edizione

Last Call è l’ultima fase di X Factor 2020 prima dei Live e sostituisce gli Home Visit a causa dell’emergenza Coronavirus.

È dunque arrivato il momento di decidere per i quattro giudici i tre concorrenti che ciascuno di loro porterà alla fase più importante del talent show.

Chi sono i 12 concorrenti di X Factor 2020

Hell Raton non nasconde che gli sarebbe piaciuto avere un quarto posto in squadra. Tra ansia e grandi speranze sceglie Casadilego e Cmqmartina, entrambe le ragazze sono due sfide interessanti e lo stesso vale per Mydrama, il suo mondo incontra quello del rapper.

Anche per il giudice degli Over, Mika, è arrivato il grande momento: Eda Marì grazie alla sua spontaneità vola ai Live Show insieme a Vergo che dovrà abbandonare la paura di aprirsi. Ultimo concorrente è NAIP che rappresenta il manifesto del cantante d’origine libanese per questa edizione: provocazione, pop e originalità.

Si passa ai verdetti per Manuel Agnelli e i primi a essere chiamati sono i Melancholia, per la band non sono servite molte parole: un posto è loro. Per i Little Pieces of Marmelade X Factor 2020 continua, un gruppo con un approccio così underground e la voglia di spaccare deve esserci. Ansia finita anche per i Manitoba, il duo ha già una visione chiara di cosa vuole diventare.

È tempo di scelte anche per Emma: la voce di Filippo Santi è da Live Show, la sincerità che il giudice vede in lui gli aggiudica un posto, lo stesso per Blue Phelix, i suoi inediti sono il motivo per cui è stato scelto a #XF2020. Lacrime di gioia infinita per Blind che raggiunge la felicità che tanto ha desiderato.

Il primo appuntamento con i Live Show

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan vi aspettano giovedì prossimo alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW Tv per il primo Live Show di X Factor!