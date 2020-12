X Factor 2020: gli ospiti e tutte le assegnazioni della finale

Tutto pronto per la finale di X Factor 2020 che avrà luogo stasera nella Sky Wi-fi Arena. Alessandro Cattelan accompagnerà il pubblico nel round finale e proclamerà il vincitore di questa edizione.

Tre le manche e quattro i finalisti. Quest’anno per la prima volta la manche duetti vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. Ma anche gli stessi giudici si esibiranno con i loro migliori successi! Non mancheranno ospiti eccezionali.

Le tre manche della finale di X Factor 2020





E così Blind ed Emma presenteranno La Fine, una cover di Tiziano Ferro/Nesli; Casadilego e Hell Raton canteranno Stan, la cover di Eminem featuring Dido. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours. N.A.I.P. e Mika proporranno Lollipop, celebre successo del giudice anglo-libanese.

La manche con i BEST OF vedrà Blind portare 3 dei suoi brani originali: Bambino sulla cover di Per me è importante dei Tiromancino, Cicatrici e Affari Tuoi.

Casadilego canterà Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. I Little Pieces of Marmelade proporranno I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes.

N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, Attenti al Loop e Partecipo, e con Amandoti dei CCCP.

Per la MANCHE FINALE, i due artisti rimasti in gara proporranno il loro cavallo di battaglia nonché brano originale. One cup of Happiness è quello dei Little Pieces of Marmelade, Oh Oh Oh quello di N.A.I.P., Cuore Nero il pezzo forte di Blind e Vittoria quello di Casadilego.

Chi sono tutti gli ospiti di questa sera

Super ospiti della finale i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con Contatto, decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino.

Torna ospite di X Factor 2020 l’artista veneta Madame. Tre dischi d’oro e un platino e solo diciotto anni per Madame. Sul palco di X Factor si esibirà insieme ai Negramaro.

Sul palco della finale si esibiranno anche i giudici con alcuni dei loro maggiori successi. Aprirà le danze il rapper, producer e pianista Lazza con WEEKEND, per passare la palla al giudice, Hell Raton, che intratterrà con alcune barre di ALASKA. Gran finale con la talentuosa Mara Sattei che chiuderà con la hit ALTALENE. In consolle non può che esserci Slait, ideatore dell’amata saga.