Chi è Blue Phelix e il significato del nome del tiktoker di X Factor

Francesco Franco, in arte Blue Phelix, è uno dei concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Uomini di Emma Marrone.

Francesco è uno studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Ha un’immagine gender fluid che racconta molto bene su TikTok. Negli inediti si racconta con sonorità pop. Suona il pianoforte e la chitarra. Conquista da subito i giudici, soprattutto Emma che apprezza il suo coraggio. Al Bootcamp conquista una sedia con una cover grazie al suo modo di performare e stare sul palco. Alle Last Call Emma gli consiglia di lavorare in sottrazione anche se non ha dubbi sul suo talento.

“I wanna be an ispiration to others” che tradotto significa “Voglio essere un’ispirazione per gli altri”, scrive Blue Phelix sulla piattaforma dedicata ai brevi video dove ama giocare con i suoi ricci e con l’abbigliamento.

Blue Phelix si racconta dopo essere stato scelto da Emma per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella squadra degli Under Uomini. Nel suo primo video da concorrente spiega dunque il significato del suo nome d’arte:

Ho scelto questo nome quando ero a Londra e vuol dire triste – felice perché blu vuol dire triste mentre phelix vuol dire felice e mi piaceva il contrasto tra queste due parole che mi rappresentano molto come persona. Ho iniziato a cantare quando avevo 10 anni e a esibirmi quando ne avevo 18. Il palco è per me casa, l’espressione artistica più bella. Ascolto tutti i generi ma il mio genere preferito è Indie pop, adoro Lana del Rey. Penso di essere una persona molto aperta, mi piace sperimentare molte cose, la libertà d’espressione e d’amare chi si vuole. Non riesco ancora a realizzare completamente di essere stato preso a X Factor 2020!