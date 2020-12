X Factor 2020: chi sarà il vincitore di questa edizione ? (pronostici)

Il penultimo atto per X Factor 2020 ha proclamato i quattro finalisti: sono Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade, N.A.I.P..

Saranno loro a giocarsi questa sera, in diretta su Sky e TV8 e NOW TV, la vittoria finale durante l’ultimo, attesissimo, show di questa edizione.

Si è interrotto in semifinale, invece, il percorso di MYDRAMA, eliminata ieri nel corso del sesto appuntamento dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto come sempre da Alessandro Cattelan.

I quattro giudici – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – arrivano così all’ultima sfida di questa edizione con un concorrente a testa.

X Factor 2020: chi vincerà?

In questa edizione del talent show, sin dalle Audition, un concorrente in particolare ha attirato subito la nostra attenzione. Si tratta di Blind! Prima ancora del successo che i suoi inediti stanno riscontrando sulle piattaforme digitali, il carisma, la capacità di stare sul palco e la contemporaneità di Cuore Nero e di Cicatrici (in grado di veicolare un vissuto difficile con estrema leggerezza) ne hanno fatto per noi il vincitore indiscusso sin da subito.





Senza dubbio, però, il rapper troverà in Casadilego una degna rivale e i due artisti si troveranno probabilmente faccia a faccia per contendersi la vittoria. N.A.I.P e i Little Pieces of Marmelade, secondo noi, contribuiranno a rendere questa finale fuori dagli schemi con la loro assoluta originalità ed energia pura ma si contenderanno, invece, soltanto il terzo e il quarto posto.

E’ appena terminata una settimana piena di lavoro e di prove per i giudici e i quattro finalisti. Questa sera saranno di nuovo sul palco della Sky Wifi Arena per il momento più atteso, la finale di X Factor 2020.

Blind non vede l’ora di divertirsi e duettare con il suo giudice Emma Marrone. Quella di #XF2020 è stata un’avventura lunga e faticosa, ma ora è il momento di divertirsi e ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto fino alla fine! Secondo voi chi sarà il vincitore di questa edizione?