In mattinata si è svolta (a distanza per forza di cose) la conferenza stampa finale di X Factor 2020. All’incontro con i giornalisti collegati da casa, compresi quelli della redazione di Ginger Generation, ha partecipato ovviamente anche la vincitrice Casadilego. Ecco qual è stata la reazione di Casadilego a questo trionfo!

Mi devo organizzare mentalmente per le cose che succederanno! Siamo cresciuti come squadra noi Under donne, questa vittoria è super condivisa. Questa vittoria la dedico a Slayt, Machete, Manuelito e il team delle Under Donne, loro hanno reso questo periodo il migliore che potessi desiderare. Quanto è stata per me la musica, per me è sempre fondamnetale per la sopravvivenza. Esiste davvero quella che io chiamo l’incontineza musicale. L’ho vissuta in questo modo, non più intimo non più solo mio. In un periodo così noi concorrenti abbiamo realizzato soltanto ora cosa abbia significato. Stiamo iniziando a percepire gli strascichi di cosa vuol dire avere portato il nostro mondo fuori.