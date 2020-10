Chi è Filippo Santi: il cantautore bolognese di X Factor 2020

Filippo Santi, o semplicemente Santi, è uno dei concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Uomini capitanata da Emma Marrone.

Filippo Santi è uno studente diciottenne di Casalecchio di Reno (BO). Giovane ragazzo acqua e sapone tirato su a pane e musica, è figlio del nuovo cantautorato indie pop. Molto legato alla sua famiglia, suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso. Alle Audition convince tutti tranne Mika. Ai Bootcamp ascolta i consigli di Emma e si aggiudica una sedia. Alle Last Call la convince. Emma lo trova una sorta di talento “grezzo” da aiutare ad esplodere dandogli i mezzi giusti.

Alle audizioni porta a X Factor la cover degli Stadio Grande figlio di p****na. La fotta e la maturità del ragazzo colpiscono quasi tutti i giudici.

Dopo l’esibizione in acustico delle Audition, ai Bootcamp, Santi esegue al pianoforte una delle più famose canzoni dell’indie italiano.

Il cantante emiliano ha infatti convito i giudici di X Factor con l’inedito, intitolato 92B e Gaetano di Calcutta. Filippo dovrà lavorare molto sulla sua voce, ma la sincerità che Emma vede in lui gli aggiudica un posto ufficiale nella categoria Under Uomini.

Santi si racconta in un vlog dopo essere stato scelto da Emma per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella sua squadra. Nel suo primo video da concorrente racconta cosa pensa del giudice della sua categoria, della sua passione per la musica, nata anche grazie alla sua famiglia che, essendo formata da musicisti, lo ha aiutato a coltivarla.