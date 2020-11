Elisa Coclite, in arte Casadilego ha 17 anni e vive a Bellante (TE). VIttoria è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Vittoria di Casadilego

Vittoria ha gli occhi blu

E viene al mondo in giù

La sento piangere, sì non l’ho vista ancora

Riflette alla finestra una tendina rotta

Poi c’ha il naso all’insù

Che non è proprio il mio, capisse le volte in cui scrivo

Per andarmene a inventare, sì un mondo diverso

E poi sapesse indietro quanto tempo ho perso

C’è una rivoluzione fuori tutto è a pezzi

Ti metto sopra il cuore così non ci pensi

E vincessi un milione non saprei che farci

Tu non lasciare il cuore a chi fa sopra i graffi

O sì a qualche coglione, che poi te ne penti

Tu piuttosto guarda il cielo, nei mille tormenti

E poi ti guardo mentre ridi e mentre ti addormenti

Ho come l’impressione già ti conoscessi

E scrivo una canzone ra tara tara tara ta

E mentre soffia altrove, controvento gira il mondo è folle

Avessi le parole ra tara tara tara ta

Ti direi mille cose, imparo io da te sì mille storie

Vittoria

Imparo io da te sì mille

Vittoria guarda in su

Sai non è sempre facile, chi ti ha detto che è facile?

Guardare il mondo in piedi se non lo conosci

E ritagliarti il tempo non fuori dai bordi

E al mondo siamo in troppi ed è pieno di stronzi

E quando fuori piove troppo chiudi gli occhi

In fondo ama quel che cerchi, che scegliere è un vanto

E non arrampicarti dove non puoi sporti

C’è una rivoluzione, passa e dice scusa

Non c’è cosa peggiore di una mente chiusa

E quando c’è dolore tu inventa una scusa

Scusa

E scrivo una canzone ra tara tara tara ta

E mentre soffia altrove controvento gira il mondo è folle

Avessi le parole ra tara tara tara ta

Ti direi mille cose, imparo io da te sì mille storie

Vittoria

Vittoria