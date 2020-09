Bryce Hall accusato di aver preso a pugni dei bambini

Taylor Caniff ha appena accusato il tiktoker della Sway House, Bryce Hall, di aver picchiato alcuni ragazzini. Lo riporta il magazine J-14 che ha anche fatto un appello per ottenere una risposta da Bryce.

“Il ragazzo deve stare attento a cosa sta facendo”, la star di Youtube ha parlato in questi termini del creator di TikTok.

“So che stanno per arrivare un paio di cause legali per aver preso alcuni ragazzini a pugni in faccia. Non posso dire il nome dei bambini, ma verrà fuori”. Taylor ha aggiunto: “Ha preso a pugni in faccia un ragazzo molto giovane con una famiglia molto ricca”.

Come sanno i fan, queste affermazioni sono arrivate giorni dopo che il procuratore di Los Angeles, Mike Feuer, ha accusato Bryce e il collega membro della Sway House, Blake Gray, per aver violato due volte le norme di distanziamento sociale. Questo in seguito a un paio di feste nella loro casa sulle colline di Hollywood, nel bel mezzo alla pandemia da Coronavirus.

“Con centinaia di persone presenti, musica ad alto volume tutta la notte e auto che bloccano l’accesso ai veicoli di emergenza, i locali notturni sono davvero fuori controllo e compromettono la qualità della vita delle persone. Come se non bastasse, i padroni di casa sono incredibilmente irresponsabili, con il COVID-19 che si diffonde e feste imbandite per questo motivo. Dobbiamo mettere la parola fine”, ha detto il procuratore.

“Se hai un totale di 19 milioni di follower su TikTok, durante questa crisi sanitaria dovresti mantenere un buon comportamento. Non violare sfacciatamente la legge e pubblicare video a riguardo”, ha aggiunto.

Dopo una delle feste, il sindaco di Los Angeles ha annunciato di aver autorizzato la città a staccare la corrente elettrica nella casa dove si è svolto il party.

Da allora Bryce Hall ha ammesso di essersi “pentito” di aver organizzato la festa. Il tiktoker, però, non ha ancora risposto a alle pesanti accuse di Taylor a suo carico.