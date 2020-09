Taemin: video ufficiale, testo e traduzione di Criminal

Lee Taemin, ex componente dei Shinee e oggi fiero membro degli straordinari SuperM ha pubblicato un nuovo disco!

Nelle scorse ore l’artista K-pop ha reso disponibile il suo nuovo album, intitolato Never Gonna Dance Again : Act 1. In parallelo alla pubblicazione del disco, che potete acquistare e ascoltare qui sotto, Taemin ha pubblicato anche il video ufficiale del singolo Criminal.

Una vera e propria bomba electropop con pizzico di funky che non guasta mai! Pazzesca!

Qui sotto trovate il video ufficiale, il testo e la traduzione di Criminal di Taemin!

TAEMIN 태민 'Criminal' MV

Testo Taemin

La-la-la-la-la-la-la-la

Haeropdan geo jal alji

Geu nunbitgwa umjigim

Neol beoseonaryeo hajiman

Senoedoen chaero gogaereul kkeudeongnyeo nan

Ne mare kkoigo chumchuneun du bari waenji silchineun anchi

Taechoe jeonghaejin neoraneun jillie jeohanghal mam eopseuni

Uahae nal haechineun Criminal

It’s okay nal dallaegon goeropyeo

Ooh neoran mokjureul chaeun nan

Sumeul swil su eopge apeumyeonseo hwangholhajana

Uahae nal mangchineun Criminal

Not okay gogael jeoeo bojiman

Ooh jeomjeom deo gipi kkeullyeoga

Nege ppajin sungan deoneun gyeolbaekaji aneun na

Neoraneun geu Syndrome

Nal yuinhagon heundeureo

Ne ai gateun pyojeong dwi

Ajjilhan banjeon soreumi kkichyeo

Sangcheoro beoreojin simjangen imi ne jimuni gadeukaji

Nal jjireun ne soneul matjabeun nae sondo kkaekkeuthajin aneuni

Uahae nal haechineun Criminal

It’s okay nal dallaegon goeropyeo

Ooh neoran mokjureul chaeun nan

Sumeul swil su eopge apeumyeonseo hwangholhajana

Uahae nal mangchineun Criminal

Not okay gogael jeoeo bojiman

Ooh jeomjeom deo gipi kkeullyeoga

Nege ppajin sungan deoneun gyeolbaekaji aneun na

La-la-la-la-la-la-la-la

Deo mangchyeojwo

Uahae nal haechineun Criminal

It’s okay nal dallaegon goeropyeo

Ooh neoran mokjureul chaeun nan

Sumeul swil su eopge apeumyeonseo hwangholhajana

Uahae nal mangchineun Criminal

Not okay gogael jeoeo bojiman

Ooh jeomjeom deo gipi kkeullyeoga

Beoseonagil wonchi ana jeonbu muneotteuryeo nal

Traduzione Taemin

So bene per me sei pericolosa

i tuoi occhi e il modo in cui ti muovi

cerco di liberarmi da te

ma visto che ho la mente offuscata, tutto quello che posso fare è dire sì

non odio il modo in cui le tue parole mi fanno ballare e mi intrappolano i piedi

perché non posso negare la verità che è stata destinata fin dall’inizio

così elegante, un criminale che mi fa male

va bene che mi accarezzi solo per torturarmi poi

ooh sono al guinzaglio, ti ho chiamato

è doloro perché non riesco a respirare ma anche magnifico

così elegante, un criminale che mi distrugge

non va bene, ci ho provato, e scuoto la testa

oh ma in realtà mi sto solo facendo trascinare più a fondo

il momento in cui mi innamoro di te, è la fine della mia innocenza

la Sindrome ti ha chiamato

tu mi attrai e mi scuoti

dietro al tuo viso fanciullesco e innocente

un lato pauroso di te, mi da i brividi

il mio cuore con una ferita aperta è già pieno delle tue impronte

le mie mani che stringono le tue, quelle che mi hanno pugnalato, sono sporche

così elegante, un criminale che mi ferisce

va bene che mi accarezzi solo per torturarmi poi

ooh sono al guinzaglio, ti ho chiamato

è doloroso perché non riesco a respirare ma è anche magnifico

così elegante, un criminale che mi distrugge

non va bene, ci ho provato, e scuoto la testa

oh ma in realtà mi sto solo facendo trascinare più a fondo

il momento in cui mi innamoro di te, è la fine della mia innocenza

la la la la distruggimi ancora

così elegante, un criminale che mi ferisce

va bene che mi accarezzi solo per torturarmi poi

ooh sono al guinzaglio, ti ho chiamato

è doloroso perché non riesco a respirare ma è anche magnifico

così elegante, un criminale che mi distrugge

non va bene, ci ho provato, e scuoto la testa

oh ma in realtà mi sto solo facendo trascinare più a fondo

non voglio andarmene, distruggimi completamente