Addison Rae posa per Kim Kardashian e parla del suo futuro da modella

Pochi giorni dopo aver scosso il web posando per la linea di intimo modellante SKIMS di Kim Kardashian, Addison Rae ha parlato della sua futura carriera di modella e attrice!

“Mi piacciono così tante cose, penso che io sto arrivando lentamente al punto in cui posso farle e sto gradualmente approfondendo le cose che ho sempre amato e apprezzato”, ha spiegato a Entertainment Tonight in una nuova intervista.

“La moda è sempre così divertente. Scoprire cose nuove e provare cose – Voglio dire, non sempre funzionano, non fraintendermi! Ma penso, sì, sarebbe sicuramente molto divertente … Spero che un giorno avrò qualcosa di mio o anche con mia madre o la mia famiglia, continuando semplicemente ad espandere il nostro marchio”.

I fan erano molto entusiasti quando la diciannovenne è stato avvistata su un enorme cartellone pubblicitario di New York City mentre indossava alcuni capi del marchio della star dei reality.

In seguito, ha fatto ricorso ai social per condividere alcune foto del servizio fotografico, scrivendo: “Mi sento sempre molto sicura e a mio agio con i miei @skims, sono così entusiasta di far parte della loro campagna”.

Per quanto riguarda la recitazione, invece, la star di TikTok ha rivelato di aver letto “tonnellate di copioni” di recente!

“Ho seguito molti corsi. Ho letto tantissime sceneggiature … Penso che sia un viaggio lungo e molto difficile, ma alla fine ne vale sempre la pena “, ha continuato. “Spero che continuerà a far parte della mia vita e forse ne verrà fuori qualcosa di grande.”

D’altra parte, Addison Rae si sta attualmente preparando per recitare nel suo primo film! Sì, perché l’influencer sta prestando la sua voce a un gatto di nome Marnie nel film animato di prossima uscita, Spy Cat. Il film uscirà nei cinema venerdì 11 settembre 2020 e sarà disponibile ovunque il 15 settembre 2020.