Sono state annunciate nelle scorse ore tutte le nomination ai Brit Awards 2020, la più importante premiazione musicale del Regno Unito. Anche quest’anno ai premi troveremo alcuni dei nostri artisti, preferiti, fra cui Harry Styles degli One Direction o Lewis Capaldi.

Il membro degli One Direction è infatti in lista ai Brit Awards 2020 in ben due categorie. Harry è nominato a Best Male Solo Artist e Album of the year per il bellissimo Fine Line. Lewis invece è, insieme al rapper Stormzy, il vero dominatore di questa edizione con ben 4 nomination, fra cui quelle per Artista, Album e Singolo dell’anno.

Lewis, che vi ricordiamo abbiamo intervistato in questa occasione, si è guadagnato le sue candidature grazie al disco d’esordio Divinely Uninspired to an hellish extent. Il disco, come saprete, è trainato dalla bellissima ballad Someone you loved.

Qui sotto trovate la lista completa delle nomination ai Brit Awards 2020.

British female solo artist

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

British male solo artist

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

British group

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

British single

AJ Tracey: Ladbroke Grove

Calvin Harris & Rag’n’Bone Man: Giant

Dave ft Burna Boy: Location

Ed Sheeran & Justin Bieber: I Don’t Care

Lewis Capaldi: Someone You Loved

Mabel: Don’t Call Me Up

Mark Ronson ft Miley Cyrus: Nothing Breaks Like A Heart

Sam Smith & Normani: Dancing With A Stranger

Stormzy: Vossi Bop

Tom Walker: Just You And I

Best New Artist

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

Mastercard Album Of The Year

Dave: Psychodrama

Harry Styles: Fine Line

Lewis Capaldi: Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Michael Kiwanuka:Kiwanuka

Stormzy: Heavy Is The Head

International Female Solo

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

International Male Solo

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator