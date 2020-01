Amici 19: da oggi il daytime va in onda anche su Canale 5

Da oggi, l’appuntamento con il daytime di Amici 19, oltre ad andare in onda su RealTime, verrà trasmesso anche su Canale 5. Da lunedì 13 gennaio, Amici avrà dunque una finestra quotidiana anche sulla prima rete Mediaset. Precisamente a partire dalle ore 16:20.

Oltre alla striscia giornaliera della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quindi, il pomeriggio di Canale 5 si arricchisce di un nuovo appuntamento.

Ovviamente, su Canale 5, ricordiamo che già va in onda lo speciale del sabato di Amici, a partire dalle ore 14:10. Pian piano, intanto, si sta già delineando il cast di allievi che vedremo durante la fase serale. Durante l’ultima settimana, la ballerina Giorgia Lopez, ritenuta la meno forte tra i ballerini presenti nella scuola, ha infatti lasciato il proprio banco al nuovo entrato Ayoub Haraka. Durante l’ultimo speciale del sabato andato in onda, invece, hanno fatto il loro ingresso nella scuola la ballerina classica Karina, voluta da Alessandra Celentano, e la cantante Francesca, che ha vinto una sfida immediata contro Michelangelo Vizzini.

Ma non è finita qui perché presto l’intera sezione ballo potrebbe essere rivoluzionata ancora. Il 18 gennaio, presso gli Studi Elios di Roma, ci saranno infatti ulteriori casting indetti da Veronica Peparini per trovare dei nuovi e talentuosi ballerini. Questo perché l’insegnante di danza moderna della scuola di Amici è fortemente intenzionata a trovare allievi molto preparati che possano rappresentare al 100% , durante il serale, lo stile di ballo da lei insegnato. Talisa si è offerta di lavorare con lei per provare ad essere più preparata in questo genere di danza e a farsi apprezzare dalla maestra.