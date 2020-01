Louis Tomlinson: ecco la tracklist ufficiale di Walls, il suo primo album!

Qualche giorno fa Louis Tomlinson ha caricato online una lunga diretta social con la quale ha svelato la copertina ufficiale e definitiva del suo primo vero disco. Walls, come saprete, sarà il suo debutto discografico e arriverà in tutti i negozi, nelle piattaforme online e in streaming il prossimo 31 gennaio!

Per farlo, Louis ha deciso di assoldare un pittore. Nella lunga diretta abbiamo infatti visto un giovane ragazzo che dotato di vernice e di un grande pennello ha dipinto un bellissimo murales. Inizialmente, sul muro è apparso soltanto un bellissimo murales con il volto di Louis. Successivamente, ai lati del disegno, sono stati aggiunti i titoli di tutte le canzoni del disco!

Louis, fra l’altro, ha anche partecipato alla diretta, facendo capolino per pochi secondi salutando i fan “con la manina”.

Ecco la tracklist di Walls di Louis Tomlinson!

L’album conterrà dunque un totale di 12 canzoni, alcune delle quali già a noi molto note. Al di là dei singoli estratti, infatti, Louis ha presentato alcuni dei brani in occasione di alcuni eventi live. Uno di questi, ve ne avevamo parlato qui, era stato il grande evento di Coca Cola a Madrid.

Kill my mind

Don’t let it break your heart

Two of us

We made it

Too Young

Walls

Habit

Always you

Fearless

Perfect now

Defenceless

Only the brave

L’album di Louis Tomlinson è stato anticipato dai singoli Two of us, We made it, Don’t let it break your heart e Kill My Mind. Le altre canzoni che abbiamo già sentito sono invece Defecenceless, Habit e Too Young.

Questi brani, vi ricordiamo, avremo la possibilità di ascoltarli presto dal vivo! Louis, vi ricordiamo, tornerà presto anche ad esisbirsi in tour. A marzo di quest’anno, l’artista salirà infatti sul palco del Fabrique di Milano in occasione del suo primo vero tour solista.