Bridgerton 3 ci sarà? Teorie e anticipazioni sul futuro della serie Netflix

La seconda stagione di Bridgerton è disponibile su Netflix dal 25 marzo. L’abbiamo divorata episodio dopo episodio (scopri il finale qui). Sappiamo già mesi che la serie avrà una terza e quarta stagione. Ecco i possibili scenari, protagonisti e qualche anticipazione

Grazie alle prime due stagioni della serie abbiamo potuto innamorarci della storia di Daphne e Simon, che è narrata in Il Duca ed Io, e di Anthony e Kate, protagonisti di Il Visconte che mi amava. Ma quale sarà la prossima coppia protagonista della terza stagione? Se Netflix continua a seguire l’ordine dei romanzi il prossimo Bridgerton al centro della storia sarà Benedict. Finora il secondogenito non appare interessato all’amore o al matrimonio ma più all’arte e agli svaghi. Nei libri però sembra perdere la testa per una ex nobile caduta in disgrazia che ora lavora come cameriera.

Gran parte del pubblico ritiene plausibile però che i prossimi protagonisti possano essere Eloise o Colin. Nella seconda stagione infatti hanno avuto molto spazio. La ragazza comincia ad avvicinarsi al giovane Theo pur rimanendo convinta di non volere il matrimonio ma l’emancipazione. Colin, invece, ha iniziato a capire che Penelope ha un ruolo importante nella sua vita. Purtroppo, però, non è ancora capace di ammetterlo pubblicamente. La giovane invece nutre profondi sentimenti ed è ferita per non essere corrisposta. Sarà interessante anche capire se altri scopriranno che c’è lei dietro Lady Whisteldown.

Insomma questi sono gli scenari possibili ma staremo a vedere la decisione di Netflix sulla prossima stagione. La produzione potrebbe infatti arricchire la stagione con protagonisti nuovi magari non presenti nei romanzi oppure cambiare l’ordine dei protagonisti.