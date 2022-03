Amici 21: Lorella Cuccarini condurrà Striscia la Notizia

Lorella Cuccarini sarà impegnata per breve tempo con il tg satirico Striscia la Notizia oltre che con il Serale di Amici 21.

Per fortuna nessun problema subentrerà per il suo ruolo di professoressa nel talent show, dal 19 marzo in prima serata su Canale 5.

Lorella condurrà Striscia, infatti, solo per poche sere consecutive, ovvero da mercoledì 16 a sabato 19 marzo.

Lorella Cuccarini al Serale di Amici 21

La registrazione della prima puntata di Amici è proprio oggi pomeriggio, quindi non ci sarà nessuna effettiva sovrapposizione tra i due programmi.

Per Lorella Cuccarini, oltretutto, sarà un po’ come tornare a casa, ecco cosa ha dichiarato riguardo la conduzione del tg di Antonio Ricci:

“Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”.

La professoressa di Amici in passato ha lavorato per molti anni in due programmi televisivi ideati dallo stesso autore di Striscia La Notizia: Odiens e Paperissima.

Per tre sere la Cuccarini prenderà dunque il posto della conduttrice attuale, l’attrice comica e imitatrice Francesca Manzini, che al momento risulta positiva al Covid.

Sabato 19, dal bancone di Striscia, la professoressa potrà lanciare lei stessa la prima puntata del serale di Amici che la vede a capo di una delle tre squadre.

La cantante, ballerina e conduttrice, insieme a Raimondo Todaro, è alla guida del team composto da Nunzio, Serena, Christian, Sissi, Aisha e Alex.