Bridgerton 2 – conferenza stampa: il cast racconta la nuova stagione

Mancano pochissimi giorni al rilascio di Bridgerton 2 la serie originale Netflix che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Dopo una prima stagione di successo, la serie creata da Chris Van Dusen è pronta a regalarci nuove emozioni.

Noi di Gingergeneration.it abbiamo seguito la conferenza stampa per l’arrivo della serie, previsto il 25 marzo, e abbiamo raccolto le loro sensazioni e cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione.

Le parole del cast

Chris racconta che ci possiamo aspettare un “wild ride”: “sarà una folle corsa questo secondo capitolo. Abbiamo deciso di portare tutto quello che i fan hanno amato nella prima stagione rendendo il tutto ancora più forte e migliore. La storia è raccontata in modo unico e diverso ed è questo che la rende speciale”.

Un caloroso benvenuto è stato dato anche ai nuovi membri del cast, Charita Chandra e Simone Ashley che hanno raccontato come è stato entrare in questo gruppo così affiatato. “Sono stati tutti molto calorosi e affettuosi. Ci hanno riempito di messaggi in dm e ci hanno fatto sentire il loro benvenuto” ha dichiarato Simone. Le fa eco Charita che racconta “Quando siamo arrivate il primo giorno abbiamo partecipato a una scena di gruppo. Eravamo lì tutti insieme e abbiamo avuto veramente di conoscere tutti e stringere amicizia. Penso sia stato il modo migliore di entrare in questa serie”.

Parlando di questa nuova stagione sappiamo già che possiamo aspettarci di tutto dalle premesse e da quello che sappiamo essere il primo capitolo. Ma c’è tantissimo altro da scoprire. Ai membri del cast è stato chiesto di descrivere questa nuova stagione con una sola parola. “Diversa”, “come le montagne russe”, “eccitante” e “tesa” sono alcune delle parole con cui il cast ha voluto descrivere questa nuova emozionante stagione.

Possiamo aspettarci di tutto da questa nuova storia e i fan possono stare certi di ritrovare le emozioni che avevano vissuto nella prima stagione.

La sinossi di Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni – il vero amore non è in cima alle sue priorità – e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.