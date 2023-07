Wonka: tutto sul film prequel con Timothée Chalamet

Come ha fatto Willy Wonka a diventare Willy Wonka? Il nuovo film con protagonista Timothée Chalamet prova a raccontarlo raccogliendo non solo l’eredità del cult per ragazzi di Roald Dahl ma anche dei film precedenti in cui il cioccolataio era stato interpretato prima da Gene Wilder e poi da Johnny Deep.

Il risultato è una storia che, a giudicare dal trailer, parla di sogni e della perseveranza che ci vuole per realizzarli.

Il trailer di Wonka

Quando uscirà il film

Wonka pare essere il film perfetto per le prossime festività natalizie e infatti Warner lo distribuirà nei cinema a partire dal prossimo 15 dicembre.

Il cast del film

Nei panni del protagonista, qui in un’inedita veste giovanile, vedremo Timothée Chalamet. Insieme a lui anche Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e Olivia Colman. Completano il cast Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis e Kobna Holdbrook-Smith.

Il film è diretto da Paul King, già regista di Paddington.

La trama ufficiale del film

Basato sullo straordinario personaggio al centro de La fabbrica di cioccolato, il libro per bambini più iconico di Roald Dahl e uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolatiere divenne l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

