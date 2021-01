Timothée Chalamet e Luca Guadagnino ancora insieme per una love story horror

Dopo il successo di Chiamami col tuo nome Luca Guagnino e Timothée Chalamet potrebbero tornare a lavorare insieme. Stando a quanto rivelato da THR il regista di Suspiria potrebbe dirigere ancora l’attore che presto vedremo in Dune per una love story a tinte horror. Stavolta, però, a fianco di Chalamet non ci sarà Armie Hammer ma Taylor Russell.

A oggi entrambi gli attori sarebbero in trattative rispettivamente come co-protagonista e protagonista. Se avete amato Chiamami col tuo nome dimenticate però le atmosfere sognanti di quel particolare film. Il nuovo progetto di Guadagnino potrebbe infatti somigliare più a Suspiria, il suo remake dell’omonimo film di Dario Argento.

Di che cosa parlerà il film?

Il progetto, ancora senza titolo, sarà basato sul romanzo di Camille DeAngelis Bones & All. La storia narra le vicende di Meren Yearly, una ragazza talmente emotiva da non riuscire a gestire l’amore che prova. Ogni volta che si lega sentimentalmente a qualcuno ne è completamente sopraffatta, con il risultato che uccide e mangia l’amato. Sarà lei a voler intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessa e del suo problema, andando anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Dopo aver diretto l’acclamata miniserie We Are Who We Are, Luca Guadagnino torna al cinema con alcuni fidati collaboratori (oltre che a una storia molto particolare). Oltre a Timothée Chalamet, nel progetto sarà coinvolto anche un nome che ha già lavorato sul set insieme a lui.

Nello specifico si tratta dello sceneggiatore Dave Kajganich, che ha lavorato con Luca Guadagnino al film A Bigger Splash.

Restiamo in attesa di saperne di più, perché se si concretizzerà questa collaborazione tra Luca Guadagnino e Timothée Chalamet rivelerà senz’altro sorprese interessanti.

