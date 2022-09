Timothée Chalamet e Chiamami col tuo nome: il sequel potrebbe esserci

Dopo la presentazione a Venezia 79 di Bones and All pare che i piani di Luca Guadagnino per il suo pupillo Timothée Chalamet non finiscano qui. Il regista che ha “scoperto” l’attore dandogli la parte di protagonista in Chiamami col tuo nome ha grandi progetti in serbo per quello che potrebbe diventare il suo interprete feticcio. E sì, tra questi c’è anche il sequel di Chiamami col tuo nome.

Chiamami col tuo nome il sequel ci sarà?

In molti hanno ironizzato, anche se con amarezza, il fatto che il giorno della presentazione di Bones and All (un film tocca anche la tematica del cannibalismo) su Discovery+ fosse anche uscito il documentario House of Hammer.

A volte la sorte è strana e se la carriera (e la stessa vita) di Armie Hammer sembrano bloccate a seguito di circostante che la legge dovrà verificare, la carriera di Timothée Chalamet ha ormai spiccato il volo.

Dal canto suo l’attore è convinto di una cosa: se non fosse stato per Luca Guadagnino tutto quello che sta vivendo ora non sarebbe mai accaduto. Questo non possiamo dirlo con certezza ma di certo Chiamami col tuo nome ha dato una spinta importante alla carriera dell’attore.

Proprio a seguito della presentazione di Bones and All a Venezia Guadagnino è tornato a parlare del sequel del film tratto dal romanzo di André Aciman. Sequel che molti avevano dato per spacciato proprio a causa dei recenti fatti che hanno coinvolto Armie Hammer.

Luca Guadagnino sembra però avere le idee abbastanza chiare a riguardo. E sì, ha ancora intenzione di realizzare un sequel del film del 2018 anche se non l’ha messa proprio in questi termini.

Queste le sue parole al Festival di Telluride, riportate da Indiewire:

Quello di sequel è un concetto americano. Si tratta più che altro delle cronache di Elio: le cronache di un giovane che diventa un uomo. Questo è quello che vorrei fare.

Il regista ha proseguito spiegando che tipo di legame ci sia tra lui e Timothée Chalamet:

Non è che io abbia lasciato Timothée all’apice del suo successo per poi ritrovarlo anni dopo. Siamo sempre stati vicini e sapevo che non sarebbe passato troppo tempo prima che avremmo lavorato di nuovo insieme. Ma solo per il progetto giusto. Vedere l’umiltà e il rigore con cui ha mosso i suoi primi passi verso il successo e come questo brillante giovane uomo sia diventato una star planetaria mi rende orgoglioso. Abbiamo un legame davvero speciale.

Chiamami col tuo nome Armie Hammer ci sarà?

Troppo presto per dirlo, ma visti i recenti sviluppi crediamo che sarà molto complesso. Se Guadagnino vorrà davvero continuare a raccontare la storia di Elio è molto probabile che il tutto si concentrerà sul personaggio di Timothée Chalamet, nonostante Oliver sia ricorrente nei libri. In quel caso, forse, si potrebbe optare per un recasting ma… tempo al tempo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Bones and All arriverà nei cinema il 23 novembre 2022.

