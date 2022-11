Chiara: tutto quello che c’è da sapere sul film con Margherita Mazzucco

Chiara è un biopic in chiave moderna che racconta la storia di Santa Chiara. Il film vede nei panni della protagonista Margherita Mazzucco, reduce del successo de L’amica geniale, ed è diretto da Susanna Nicchiarelli.

Chiara il trailer del film

La regista racconta la storia della giovane santa da una prospettiva nuova. Nel film Chiara è una ribelle, una femminista ante litteram che lotta contro una società che vuole mettere a tacere la voce delle donne.

Quando esce il film e dove vederlo

Chiara è già stato presentato in anteprima alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia. La sua uscita è prevista per il 7 dicembre al cinema.

Il cast del film

Diretto da Susanna Nicchiarelli, una delle registe più apprezzate del cinema italiano degli ultimi anni, Chiara vede nei panni della protagonista Margherita Mazzucco, che abbiamo imparato a conoscere come Lenù in L’amica geniale.

A fianco a lei anche Andrea Carpenzano, Luigi Lo Cascio, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli e Paolo Briguglia.

Di che cosa parla il film

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione.

