Come per disincanto Disney+: recensione del film con Amy Adams

Giselle e Robert sono tornati con Come per disincanto che debutta oggi in streaming su Disney+ regalando ai propri fan una storia che fa riflettere sul significato di “per sempre felici e contenti” ma senza la magia e l’inventiva dell’originale.

Come per disincanto è disponibile in streaming su Disney+ dal 18 novembre.

Come per disincanto il ritorno di Giselle e Robert

Sono passati 15 anni dall’uscita di Come d’incanto al cinema e nella realtà, così come nella finzione, tante cose sono cambiate.

Se infatti Giselle e Robert hanno allargato la propria famiglia scegliendo di andare a vivere in un tranquillo sobborgo lontano da New York, anche nel nostro mondo le cose sono un po’ diverse. Basti pensare che un film come questo non è uscito in sala, ma su Disney+.

In un certo senso c’è davvero ovunque un po’ di disincanto, per questo si va alla ricerca di magia: che sia dall’altra parte dello schermo di un tablet o della tv con cui noi guardiamo il film, che sia un paesino in cui la protagonista della storia Giselle ricerca il suo amato regno di Andalusia.

Come per disincanto è infatti una storia che racconta che cosa significa il famoso “happy ever after” delle favole: un concetto che nella vita reale riesce a trovare spazio solo con tanta dedizione, tanto impegno e sì, anche un pizzico di compromesso con quello che la vita ha da offrire.

È compito nostro trovare la magia nel quotidiano e nelle persone che ci amano, ma allo stesso tempo non bisogna commettere l’errore di nascondersi dentro a un sogno. Come del resto fa Giselle, che sicuramente propone una versione di se stessa più matura rispetto a quella che avevamo conosciuto nel 2007. Alle prese con una neonata e con la figlia adottiva Morgan, Giselle non riesce a fare i conti con la realtà quotidiana delle cose.

Non a caso il grande perno della storia viene giocato attraverso quel rapporto madre-figlia che, proprio durante il periodo dell’adolescenza, vive forse il suo periodo più travagliato.

Giselle e Morgan sono i personaggi chiave della storia, anche se largo spazio viene lasciato anche al principe Edward e Nancy (ancora una volta intepretati da James Marsden e Idina Menzel) e alla new entry Maya Rudolph nei panni della villain Malvina Monroe. Un po’ sullo sfondo Robert, anche se Patrick Dempsey stavolta ci regala anche numero musicale.

Complice un cast che diverte (e si è sicuramente anche molto divertito) e la colonna sonora di un mostro sacro come Alan Menken, Disincanto fila via, ci fa commuovere e anche riflettere, ma non riesce a regalare quella magia sprizzava fuori dallo schermo a ogni visione di Come d’incanto.

Chissà, forse questo mood sottotono era voluto trattandosi di una storia che vuole parlare del disincanto e del cercare la magia nelle piccole cose della vita. Quello che pensiamo però è che, nonostante la bellissima messa in scena e l’appeal dell’operazione nostalgia, questa storia – che quindici anni fa era riuscita a essere davvero originale, si era conclusa e semplicemente non era possibile replicare un’incantesimo riuscito tanto bene.

