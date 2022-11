Il Collegio 7: recensione della settima puntata, Ariadny contro tutti

Siamo arrivati alla settima puntata de Il Collegio 7. Ecco cosa ne pensiamo di questo penultimo episodio, trasmesso martedì 22 novembre su Rai 2 e Rai Play.

Come già spiegato nella recensione della prima e della seconda puntata, questa edizione, molto più delle precedenti, mi sta riportando con la mente ai tempi della scuola.

Sarà per questo che ciò che è successo martedì sera mi ha scosso un po’ e il giudizio sarà per forza di cose molto soggettivo.

È stata una puntata un po’ paradossale e proprio per questo gli spunti di riflessione sono stati estremamente stimolanti.

Nella vicenda che ha visto Elisa rischiare l’espulsione, con il suo salvataggio affidato ai compagni e con Ariadny che all’improvviso è diventata il capro espiatorio, ci ho visto infatti una chiara dinamica di gruppo.

In questo frangente, purtroppo, tutti mi hanno deluso (compreso il Preside e il professor Maggi). Due soltanto non lo hanno fatto e sono state Zelda e Ariadny.

La prima perché si è rivelata una persona generosa e sincera nel mettere da parte i vecchi rancori, la seconda è stata a modo suo una villain/vittima coraggiosa.

Cosa avrebbero dovuto fare tutti i collegiali a fronte del compito affidatogli dal dirigente scolastico?

Forse avrebbero dovuto far finta di niente e ignorare le regole benedettine, da imparare per salvare Elisa?

Certo che no: senza dubbio hanno fatto bene nel tentare il tutto per tutto. Tuttavia, non avrebbero dovuto accusare e fare terra bruciata attorno alla Sorbello.

Ricordiamoci che per Ariadny la fase iniziale del percorso in Collegio è stato fortemente in salita.

Prima del suo sprint per l’esame di riparazione, infatti, ha accusato più volte di soffrire d’ansia e di non riuscire a memorizzare per questa ragione.

Diciamo che come Elisa ha problemi con la rabbia, problemi che l’hanno indotta a buttare la giacca del Collegio a terra, lei ce l’ha con l’ansia.

Perciò, mi ha stupito il professor Maggi quando ha affermato “Quando lei ha fatto l’esame di riparazione ha dimostrato di saper studiare, l’altra volta l’ha fatto per se stessa. Questa volta doveva farlo per la sua compagna e non lo ha fatto“.

La stessa indulgenza verso Elisa, non andava forse impiegata per comprendere e sostenere anche Ariadny? Magari andava spronata con più gentilezza, anziché puntarle il dito contro sin da subito per la sua apparente svogliatezza e (purtroppo) comprensibile insofferenza verso la compagna.

“Onorare tutti gli uomini. Non fare agli altri ciò che non vorremmo essere fatti a noi. Alleviare tutte le sofferenze“.

Sono questi tre dei 78 precetti che tutti i Collegiali hanno dovuto imparare a memoria.

Regole giustissime, purché valgano per chiunque si trovi in difficoltà e non solo per casi specifici.

E voi che cosa ne pensate della settima puntata del Collegio 7?

