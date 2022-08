Bones and All: trailer, cast e trama del film con Timothée Chalamet

Annunciato tra i film che saranno presentati alla Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno, Bones and All riporta insieme Timothée Chalamet e Luca Guadagnino a seguito del successo di Chiamami col tuo nome. Il film sarà presentato in concorso alla rassegna cinematografica.

Bones and All, il primo teaser trailer

È stato lo stesso Timothée Chalamet a condividere sui suoi social il primissimo teaser trailer del film prodotto, tra gli altri, da The Apartment Pictures.

Bones and All, trama e cast

Tratto dal romanzo omonimo di Camille DeAngelis, Bones and All è una storia d’amore con sfumature horror. La storia segue infatti una coppia di ragazzi emarginati dalla società e accomunati da un passato traumatico. Due amanti cannibali che si spostano senza meta in un viaggio on the road sullo sfondo dell’America di Ronald Reagan.

Il film vede come protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell. Insieme a loro anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese e David Gordon Green.

Il film è diretto da Luca Guadagnino che torna a collaborare con Timothée Chalamet dopo il grande successo di Chiamami col tuo nome.

La colonna sonora del film è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross, ormai da tempo collaboratori del regista, nonché vincitori del Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora lo scorso anno per Soul.

Bones and All quando esce

Il film sarà presentato in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 23 novembre prossimo.

Il libro di Camille DeAngelis

Il film tratto dal libro della scrittrice statunitense Camille DeAngelis pubblicato nel 2015 e diventato in breve tempo un caso letterario. In Italia il libro, tradotto con il titolo Fino all’osso, è pubblicato da Panini Comics.

