Rooney Mara interpreterà Audrey Hepburn diretta da Luca Guadagnino

Rooney Mara si prepara a indossare i panni dell’iconica Audrey Hepburn, la meravigliosa protagonista di Colazione da Tiffany e altri indimenticabili classici. A confermare la notizia, rimbalzata a velocità della luce su tutto il web, è THR che svela anche chi sarà a dirigere questo ambizioso biopic.

Si tratta del nostro Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome reduce del successo di We Are Who We Are, che ha accettato di dirigere una produzione che sarà orchestrata niente meno che da Apple Studios. A scrivere la sceneggiatura ci sarà Michael Mitnick (The Staggering Girl, The Current War). I dettagli della trama non sono stati svelati, dunque non sappiamo che cosa dobbiamo aspettarci da questo biopic.

Luca Guadagnino non poteva che essere il regista più adatto a (ri)portare sullo schermo una donna come Audrey Hepburn che, con la sua grazie e sensibilità, è rimasta un’icona di stile incondizionata ancora oggi.

A proposito di Audrey Hepburn

Conosciuta da tutti, amanti del cinema e non Audrey ha una storia che ben si presta a essere raccontata: all’infanzia vissuta all’ombra della Seconda Guerra Mondiale, da dove derivarono i suoi disturbi alimentari causati dallo stress, fino al suo debutto sul grande schermo con il classico Vacanze romane che le valse il Premio Oscar. Ma non solo.

Amante degli animali e filantropa, Audrey Hepburn fu anche ambasciatrice dell’UNICEF dedicandosi con tutta se stessa ai bambini del terzo mondo fino alla sua prematura scomparsa. Audrey scomparve infatti all’età di 63 anni a causa di malattia.

Non ci resta che aspettare per scoprire di più a proposito di questo progetto che va da aggiungerei alla lunga lista di biopic dedicati a figure del cinema classico. Abbiamo già visto che Tom Holland vestirà i panni di Fred Astaire e Chris Evans quelli di Gene Kelly. Un ottimo modo per far conoscere anche alla Gen Z icone intramontabili e indimenticabili che hanno molto tanto da raccontare ancora oggi.