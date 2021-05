Timothée Chalamet interpreterà Willy Wonka

In attesa di vederlo nel reboot di Dune, diretto da Denis Villeneuve, e in The French Dispatch di Wes Anderson, Timothée Chalamet già imbastisce nuovi progetti.

Stando a quanto riportato da Deadline l’attore è stato scelto per portare sullo schermo una nuova versione di Willy Wonka, iconico personaggio nato dalla fantasia di Roald Dahl. Nel film Timothée si mostrerà in una veste inedita, con tanti di numeri canori e di danza.

Attualmente non sappiamo quale sarà il focus della trama del film dedicato a Willy Wonka, di conseguenza immaginiamo che ulteriori dettagli saranno svelati al via della produzione. Possiamo immaginare che la Warner abbia scelto di investire in una sorta di prequel, considerando anche l’età di Timothée Chalamet (che vi ricordiamo ha 25 anni): molto più giovane rispetto allo Willy Wonka del romanzo e ai personaggi che si sono già visti al cinema.

Vedremo… siamo ovviamente molto curiosi di scoprire come l’attore sceglierà di interpretare il re del cioccolato, dal momento che le due interpretazioni precedenti sono rimaste ben scolpite nell’immaginario collettivo.

Willy Wonka era infatti stato precedentemente interpretato da Gene Wilder nel 1971 nel film Charlie e la fabbrica di cioccolato. Nel 2005 era invece toccato a Johnny Deep, diretto da Tim Burton, in La fabbrica di cioccolato.

Il romanzo di Roald Dahl

Scritto nel 1964, La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl è ancora oggi uno dei romanzi per ragazzi più amati di sempre ed è a buon diritto entrato a far parte della cultura pop internazionale.

Il romanzo ha avuto anche un sequel, Il grande ascensore di cristallo, scritto dall’autore nel 1972 che tuttavia non ha raggiunto la popolarità de La fabbrica di cioccolato.