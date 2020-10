Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream. All’interno dell’album troviamo fra le altre anche il pezzo Lovesick Girls.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Lovesick Girls delle Blackpink!

Testo

Traduzione

[Intro: All] (Lovesick girls)(Lovesick girls) [Verse 1: Jennie, All] 영원한 밤창문 없는 방에 우릴 가둔 love (Love)What can we say?매번 아파도 외치는 love (Love) [Verse 2: Lisa] 다치고 망가져도 나뭘 믿고 버티는 거야어차피 떠나면 상처투성인 채로 미워하게 될걸끝장을 보기 전 끝낼 순 없어이 아픔을 기다린 것처럼 [Pre-Chorus: Jisoo & Rosé] 아마 다 잠깐 일지도 몰라우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까But I don’t care I’ll do it over and over내 세상 속엔 너만 있으면 돼 [Chorus: All] We are the lovesick girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼순 없어We are the lovesick girls이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어But we were born to be aloneYeah, we were born to be aloneYeah, we were born to be aloneBut why we still looking for love?[Verse 3: Lisa & Jennie] No love letters, no X and O’sNo love, never, my exes knowNo diamond rings, that set in stoneTo the left, better left aloneDidn’t wanna be a princess, I’m pricelessA prince not even on my listLove is a drug that I quitNo doctor could help when I’m lovesick [Pre-Chorus: Rosé & Jisoo] 아마 다 잠깐 일지도 몰라우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까불안한 내 눈빛 속에 널 담아아프더라도 너만 있으면 돼 [Chorus: All, Rosé & Jennie] We are the lovesick girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어We are the lovesick girls이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어But we were born to be aloneYeah, we were born to be aloneYeah, we were born to be aloneBut why we still looking for love [Bridge: Rosé & Jisoo] 사랑은 slippin’ and fallin’사랑은 killin’ your darlin’아프다 아물면 또 찾아오는 이 겁 없는 떨림들리지 않아 what you say이 아픔이 난 행복해나를 불쌍해 하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해 [Chorus: All] We are the lovesick girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어We are the lovesick girls이 아픔없인 난 아무 의미가 없어 [Spoken: Lisa] One, two [Outro: All, Rosé, Jennie] (Lovesick girls) 모두 결국 떠나가고(L0vesick girls) 내 눈물이 무뎌져도(Lovesick girls) 아프고 또 아파도(Lo0vesick girls)But we’re still looking for love

ragazze che soffrono per amore

ragazze che soffrono per amore

una notte infinita,

un amore intrappolato in una stanza senza finestre (amore=

cosa possiamo dire?

cerco l’amore anche se mi fa male ogni volta (amore)

mi fanno ferite e mi butto giù, io

non so cosa mi permette di resistere

se me ne andassi comunque, ti odierei nel mio stato alterato

non possiamo porvi fine fino a che non è finita

è come se avessimo atteso questa agonia

forse è tutto solo il momento

quello che stiamo cercando senza scopo

ma non mi interessa lo farò ancora e ancora

ho soltanto bisogno di te nella mia vita

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non puoi porre fine a questo amore da solo

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non sono niente senza questo dolore

ma siamo nate per essere sole

yeah siamo nate per essere sole

ma perché continuiamo a cercare l’amore

nessuna lettera d’amore, nessuna X e O

nessun amore, mai, i miei ex lo sanno

nessun anello di diamante, che sia scolpito nella pietra

verso sinistra, meglio se sto sola

non volevo essere una principessa, sono inestimabile

un principe che non è nemmeno nella mia lista

l’amore è una droga che io smetto di assumere

nessun dottore potrebbe aiutarmi quando soffro d’amore

forse è tutto solo un momento

quello che stiamo cercando è senza scopo

guardandoti con uno sguardo ansioso

tu sei tutto quello di cui ho bisogno se fa male

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non puoi porre fine a questo amore da solo

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non sono niente senza questo dolore

ma siamo nate per essere sole

yeah siamo nate per essere sole

ma perché continuiamo a cercare l’amore

l’amore sta sfuggendo e cadendo

l’amore ti sta uccidendo tesoro

quel brivido impavido ritorna una volta che il dolore svanisce

non riesco a sentirti dire

sono felice di avere questo dolore

tu provi pena per me, ma tu mi fai pena perché provi pena per me

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non puoi porre fine a questo amore da solo

noi siamo le ragazze che soffrono per amore

non sono niente senza questo dolore

uno, due

(le ragazze che soffrono per amore) tutti alla fine se ne vanno

(ragazze che soffrono per amore) sono diventata insensibile a forza di piangere

(le ragazze che soffrono per amore) fa male, ancora e ancora

ragazze che soffrono per amore

ma stiamo ancora cercando l’amore