Shawn Mendes è tornato con un nuovo singolo, oggi 2 ottobre. Il pezzo, intitolato Wonder, sarà il primo estratto dal suo quarto disco in carriera. Il singolo dà anche il titolo al nuovo album di Shawn, che uscirà in tutto il mondo il prossimo 4 dicembre.

Il brano è una ballad romantica la cui anteprima è finita online durante la giornata di ieri. In questo teaser, Shawn ha mostrato mostra alcuni indizi sulla sua nuova canzone in arrivo e anche sul suo nuovo album.

Inoltre, nell’anteprima si è visto il titolo di un giornale che dice “Famous Musician Gone Missing”. E c’erano una pila di libri che sembravano rivelare altri titoli di canzoni dell’album, tra cui What If I Fall, Shadows e Teach me how to love.

Shawn ha anche incluso una scaletta, con un sacco di titoli di canzoni, alcune sono state già rilasciate e alcune sono apparentemente nuove, con almeno un ospite speciale! Ecco invece il video ufficiale di Wonder, pubblicato oggi.

Shawn mendes - wonder(official video)

Wonder di Shawn Mendes: gli indizi sull’album

Nel pomeriggio del 30 settembre Shawn Mendes ha dunque ufficialmente dato il via a questa nuova era discografica. In parallelo, il cantante canadese ha cambiato l’immagine profilo sui suoi profili social e ha pubblicato l’anteprima del video ufficiale del pezzo.

Infine, ha condiviso l’indirizzo di un sito web, qui i fan entrano in una stanza che contiene indizi che possono scoprire sulla nuova musica di Shawn. Insieme a una “scaletta” sparsa sul pavimento, c’è anche un numero di telefono (305-745-7485) a cui possono inviare messaggi per gli aggiornamenti. In un angolo della stanza c’è anche un dipinto, che alcune persone hanno ipotizzato potrebbe essere la copertina dell’album.