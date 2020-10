Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream. All’interno dell’album troviamo fra le altre anche il pezzo Crazy over you.



Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Crazy over you delle Blackpink!

Testo

I been known to kiss and tell

Send girls to wishing wells

If you’re my man I want you to myself

I know I’ll have enemies

Long as you’re into me

But I don’t care cause I got what I need

Oh yeah

Need to get with the program

Boy I keep you close like slow dance

Hit you with that red don’t go there,

no no man

Met him

Then get him

I make sure we stay

Got the venom

To dead him

If he want a snake

I mean sneak

I mean play hide and seek

Know that I’m gonna find you

Make sure you get left or you leave

I saw you

And knew what I was trying to do

I had to play it real real smooth

And once I finally made my move

I went crazy over you

Over you only you

I went crazy over you

Like eee eee eee

Feels wrong but it’s right, right

Blacked out no night light

Pinked out like fight night

Maxed out of my mind

and the price right,

Might buy, might bite

Never the regular degular

Would clean my mess up

But I rather mess it up

Simple is so so, I need that oh no

Don’t you know I’m loco

I saw you

And knew what I was trying to do

I had to play it real real smooth

And once I finally made my move

I went crazy over you

Over you only you

I went crazy over you

Like eee eee eee

Boy by the time I’m done

I won’t be the only one

Acting like you made me

You can’t blame me

Swear once you get a taste

You gon’ take my place

And you’ll love me crazy

Sound the alarms

Imma be mad ‘till you get me

back in them arms

Charge

Give me all you got

Go insane with it better love hard

Love me like crazy

I love you crazy

Traduzione

ho copiato ginger generation

sono famosa per baciare e per dire

mando le ragazze a congratularsi

se sei il mio uomo ti voglio tutto per me

io so che avrò dei nemici

fintanto che sei dentro di me

ma non mi interessa perché ho quello di cui ho bisogno

oh yeah

ho bisogno di attenermi al programma

ragazzo ti tengo vicino come una danza lenta

ti colpisco con quel rosso, non andarci

no no uomo

incontralo

poi prenditelo

io mi assicuro che rimaniamo

ho il veleno

per ucciderlo

se lui vuole un serpente

voglio dire serpente

voglio dire nascondino

so che ti troverò

mi assicuro che ti faccia lasciare o che tu te ne vada

ti ho visto

e sapevo quello che stavo provando a fare

ho dovuto giocarmela bene

e una volta ho finalmente fatto la mia mossa

sono impazzita per te

soltanto su di te

sono impazzita per te

tipo eeee

sembra sbagliato, ma va bene, bene

sono andata in black out, nessuna luce notturna

sono arrossita come in una notte di litigi

ho raggiunto il limite della sopportazione

e il prezzo è giusto

magari potrei comprare, magari mordo

non sono mai stata la tipa giusta

avrei dovuto ripulire tutto il mio casino

ma preferisco incasinare tutto

semplice va così così, io ho bisogno di quel oh no

non lo sai, sono pazza

ti ho visto

e sapevo quello che stavo provando a fare

ho dovuto giocarmela bene

e una volta ho finalmente fatto la mia mossa

sono impazzita per te

soltanto su di te

sono impazzita per te

tipo eeee

ragazzo prima che io ne abbia abbastanza

non sarò l’unica

fingendo che tu mi abbia formata

non puoi darmi la colpa

ti giuro che quando ne prendi un assaggio

tu prenderai il mio posto

e mi amerai alla follia

suonano gli allarmi

sarò arrabbiata fino a che non mi riprendi

in quelle braccia

carica

dammi tutto quello che hai

impazzisci con questo, farai meglio ad amarmi di più

amami follemente

ti amo follemente