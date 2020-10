Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream. All’interno dell’album troviamo fra le altre anche il pezzo Pretty Savage.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Pretty Savage delle Blackpink!

Testo

[Intro: Jisoo] Ah-ah, ah-ahAh-ah, ah-ah (Rrr)BLACKPINK in your areaAh-ah, ah-ahBLACKPINK in your areaAh-ah, ah-ah [Verse 1: Lisa & Jennie] Biseushan geos gatji ulin ppyeos-sogkkaji daleumAi changpihadagado meongseog kkalmyeon baleumBorn skinny, bitch, amman saljjyeodo nan maleumGyesan-eun neulyeodo nunchineun ppaleumIngileul nonhajamyeon an hae ibman apeumFuck boys, not my boys, ssagdugssagdug jaleumUli ileum teullindamyeon ttuduttudu maj-eum [Pre-Chorus: Rosé] (Oh, oh-oh-oh)Geom-eunsaeg bunhongbich-iAll up in it, make it lit, like(Oh-oh-oh-oh)Yeah, we some bitches you can’t manageTto i eolyeoun geol haenaejiUlin yeppeujanghan savageWe some yeppeujanghan savage[Chorus: Jennie] (Ooh) Bah-dah-bah-bahYou better run, run, run(Ooh) Bah-dah-bah-bahYou better run, run, run [Post-Chorus: Lisa] All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage [Verse 2: Jisoo] Biseushan geol geolchyeossjiman jataebuteo daleumJjan hago natanamyeon kapesbuteo kkal-eumBLACK haessda PINK haessda nae mamdaelo bakkumNe jiltuga munjeya, maybe I’m the problem [Pre-Chorus: Jennie] (Oh, oh-oh-oh)Geom-eunsaeg bunhongbich-iAll up in it, make it lit, like(Oh-oh-oh-oh)Yeah, we some bitches you can’t manageTto i eolyeoun geol haenaejiUlin yeppeujanghan savageWe some yeppeujanghan savage[Chorus: Jennie] (Ooh) Bah-dah-bah-bahYou better run, run, run(Ooh) Bah-dah-bah-bahYou better run, run, run [Post-Chorus: Lisa] All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage[Bridge: Rosé] Pretty girlUs-eojujiman manyang yaghajin anh-aAnd I wish you wouldBibalam-i bulsulog deo nop-i nal-aI got nothin’ left to say to youWonhamyeon boyeojulge attitudeGud-i mal an haedo da aljanh-aYou know [Outro: Jennie] Savage bwado bwado yeppeujanghanSavage (So pretty, pretty, pretty, pretty)Savage bwado bwado yeppeujanghanSavage (So pretty, pretty, pretty, pretty)

Traduzione

uh uh uh

uh uh uh (rrr)

BLACKPINK nella tua zona uh uh

BLACKPINK nella tua zona uh uh

sembra simile, siamo diversi fino alle nostre ossa

anche se sei imbarazzato, applicalo se lo lasci posare

sono nata magra, stronz°, anche se ingrasso, sono secca

il calcolo è lento, ma si nota

non voglio parlare di popolarità, è che mi fa male la bocca

fancul° i ragazzi non sono i miei ragazzi

se il nostro nome è sbagliato, è giusto

fallo gocciolare, congelalo, buttalo giù, da cima a fondo

Blackpink

tutte pronte, accendilo, tipo

yeah, conosciamo un po’ di stronz* che non riuscite a gestire

io faccio queste cose difficili ancora

siamo abbastanza selvagge, siamo abbastanza selvagge

ah bah dah bad bah

faresti meglio a correre, correre,

ah baby dah ah bah

faresti meglio a correre, correre, correre

tutti i miei diamanti, sono gialli o bianco candido

li ho accecati, non mi possono trovare, mi hanno perso di vista (vista)

se sei arrabbiato rimani arrabbiato, non siamo simili (oh)

S-E-L-V-A-G-G-I-A-, mantienila piuttosto selvaggia

io indosso qualcosa di simile ma diversa nell’aspetto

se sembra salata, prima buttaci sopra il tappetto

io ero nera, io ero rosa, ho cambiato il mio modo di essere

la tua gelosia è il problema, forse sono il problema

ho copiato ginger generation

Blackpink

tutte pronte, accendilo, tipo

yeah, conosciamo un po’ di stronz* che non riuscite a gestire

io faccio queste cose difficili ancora

siamo abbastanza selvagge, siamo abbastanza selvagge

ah bah dah bad bah

faresti meglio a correre, correre,

ah baby dah ah bah

faresti meglio a correre, correre, correre

tutti i miei diamanti, sono gialli o bianco candido

li ho accecati, non mi possono trovare, mi hanno perso di vista (vista)

se sei arrabbiato rimani arrabbiato, non siamo simili (oh)

S-E-L-V-A-G-G-I-A-, mantienila piuttosto selvaggia

bella ragazza

sorride ma non è debole

e io vorrei che tu lo fossi

la pioggia e il vento soffiano, più in alto esso vola

non ho niente più da dirti

se vuoi, ti mostro il mio atteggiamento

ancne se non dici niente, tu sai tutto (tu sai)

selvaggio, tu sembri e sembri carina

selvaggia (così carina, carina, carina)

selvaggio, tu sembri e sembri carina

selvaggia (così carina, carina, carina)