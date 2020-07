Billie Eilish – my future: Video, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha scelto di tornare con la versione animata di se stessa per il video ufficiale di my future. La canzone riflette sul suo passato ed il suo futuro e sul suo cambio di sonorità da più melanconiche verso beat più felici ed ottimisti. Si tratta del primo singolo rilasciato da Billie dopo la pubblicazione del brano No Time To Die a Febbraio 2020 per il nuovo film di James Bond.

“E’ stato un processo così soddisfacente. Davvero, davvero soddisfacente. Abbiamo scritto la canzone in due giorni. E’ molto veloce per noi” ha dichiarato Billie Eilish. “Ti dirò la verità, ultimamente è stato così. E’ stato… Stiamo procedendo, è stato grandioso. E’ come se fosse il periodo in cui abbiamo lavorato di più. L’abbiamo scritta e registrata ad un mese dall’inizio della quarantena probabilmente. E stava piovendo. E ci siamo detti… Oh, è il setting perfetto. Poi abbiamo registrato le voci nello studio di Finneas, che è nel seminterrato della sua casa“.

Guarda il video ufficiale:

Billie Eilish - my future

Ecco il testo di My Future di Billie Eilish:

[Verse 1] I can’t seem to focusAnd you don’t seem to notice I’m not hereI’m just a mirrorYou check your complexionTo find your reflection’s all aloneI had to go [Pre-Chorus] Can’t you hear me?I’m not comin’ homeDo you understand?I’ve changed my plans [Chorus] ‘Cause I, I’m in loveWith my futureCan’t wait to meet herAnd I (I), I’m in loveBut not with anybody elseJust wanna get to know myself [Verse 2] I know supposedly I’m lonely now (Lonely now)Know I’m supposed to be unhappyWithout someone (Someone)But aren’t I someone? (Aren’t I someone? Yeah)I’d (I’d) like to be your answer (Be your answer)‘Cause you’re so handsome (You’re so handsome) [Pre-Chorus] But I know betterThan to drive you home‘Cause you’d invite me inAnd I’d be yours again [Chorus] But I (I), I’m in love (Love, love, love, love)With my futureAnd you don’t know herAnd I, I’m in love (Love, love)But not with anybody hereI’ll see you in a couple years

Traduzione di my future di Billie Eilish:

[Verse 1] Non riesco a concentrarmie tu non sembri notare che sono quiSono solo uno specchioGuardi la mia pelleper trovare il tuo riflesso tutto solosono dovuta andare [Pre-Chorus] Mi senti?Non torno a casaLo capisci?Ho cambiato i miei piani [Chorus] perché sono innamoratadel mio futuronon vedo l’ira di incontrarlae sono sono innamoratama di nessun altrovoglio solo conoscere me stessa [Verse 2] Ora penso di essere sola (sola ora)penso di dover essere infelicesenza qualcuno (qualcuno)ma non sono io qualcuno? (non sono io qualcuno? Yeah)Vorrei essere la tua risposta (essere la tua risposta)perché sei bello (sei bello) [Pre-Chorus] Ma so cosa è megliodi guidare verso casa tuaperché mi inviteresti ad entraree sarei di nuovo tua [Chorus] perché sono innamoratadel mio futuronon vedo l’ira di incontrarlae sono sono innamorataMa non con qualcuno quici vediamo tra un paio d’anni