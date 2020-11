BTS: Dynamite ora è certificato Disco D’oro in Italia

I fan dei BTS hanno un nuovo importante traguardo da festeggiare. Il singolo Dynamite è stato certificato disco d’oro in Italia! Si tratta del primo brano della band ad aver ottenuto questa certificazione nel nostro Paese.

Con un bottino di ben 4 premi i BTS hanno trionfato agli MTV EMA 2020. I ragazzi si sono portati a casa il premio per Miglior Canzone proprio con Dynamite e quello per i migliori fan! Best Group, Biggest Fan, Best Virtual Live, Best Song sono i riconoscimenti ottenuti in quest’occasione.

Sempre con lo stesso brano, la band k-pop ha inoltre debuttato direttamente alla numero uno della Billboard Hot 100 Chart, un traguardo importantissimo e simbolico di cui andiamo super fieri!

Non era infatti mai successo prima che una k-pop band riuscisse a fare il suo debutto dritta in vetta nella classifica statunitense. I BTS hanno così battuto un altro primato, l’ennesimo della loro carriera. Un record che ovviamente non è certo passato inosservato!

Dal presidente della Korea del Sud in persona! Moon Jae-In, alla luce di questo incredibile risultato nella prestigiosa classifica, si è sentito in dovere di congratularsi con i ragazzi. I BTS, infatti, si sono trasformati in un vero e proprio orgoglio a livello mondiale per il paese asiatico!