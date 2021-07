Billie Eilish – Everybody dies: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Everybody dies.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

Testo di Everybody dies di Billie Eilish

[Verse 1]

Everybody dies, surprise, surprise

We tell each other lies, sometimes, we try

To make it feel like we might be right

We might not be alone

Be alone

[Verse 2]

“Everybody dies,” that’s what they say

And maybe, in a couple hundred years, they’ll find another way

I just wonder why you’d wanna stay

If everybody goes

You’d still be alone

[Verse 3]

I don’t wanna cry, some days I do

But not about you

It’s just a lot to think about

The world I’m used to

The one I can’t get back, at lеast not for a while

I sure have a knack for seein’ lifе more like a child

It’s not my fault, it’s not so wrong to wonder why

Everybody dies, and when will I?

[Verse 4]

You oughta know

That even when it’s time, you might not wanna go

But it’s okay to cry and it’s alright to fall

But you are not alone

Traduzione di Everybody dies di Billie Eilish

[Verso 1]

Tutti muoiono, sorpresa, sorpresa

Ci diciamo bugie, a volte, ci proviamo

Per far sembrare che potremmo avere ragione

Potremmo non essere soli

Essere soli

[Verso 2]

“Tutti muoiono”, questo è quello che dicono

E forse, tra duecento anni, troveranno un altro modo

Mi chiedo solo perché vorresti restare

Se tutti vanno

Saresti ancora solo

[Verso 3]

Non voglio piangere, alcuni giorni lo faccio

Ma non su di te

È solo molto a cui pensare

Il mondo a cui sono abituato

Quello che non posso recuperare, almeno non per un po’

Di sicuro ho un talento per vedere la vita più come un bambino

Non è colpa mia, non è così sbagliato chiedersi perché

Tutti muoiono, e quando morirò?

[Verso 4]

Dovresti sapere

Che anche quando è il momento, potresti non voler andare

Ma va bene piangere e va bene cadere

Ma tu non sei solo