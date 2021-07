Billie Eilish – Male fantasy: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Male fantasy.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

[Verse 1]

Home alone, tryin’ not to eat

Distract myself with pornography

I hate the way she looks at me

I can’t stand the dialogue, she would never be

That satisfied, it’s a male fantasy

I’m goin’ back to therapy

[Chorus]

‘Cause I loved you then

And I love you now and I don’t know how

Guess it’s hard to know

When nobody else comes around

If I’m getting over you

Or just pretending to

Be alright, convince myself I hate you

[Interlude]

(Want me to sing in here?)

[Verse 2]

I got a call from a girl I used to know

We were inseparablе years ago

Thought we’d get along but it wasn’t so

And it’s all I think about whеn I’m behind the wheel

I worry this is how I’m always gonna feel

But nothing lasts, I know the deal

[Chorus]

But I loved you then

And I love you now and I don’t know how

Guess it’s hard to know

When nobody else comes around

If I’m getting over you

Or just pretending to

Be alright, convince myself I hate you

[Outro]

Can’t get over you

No matter what I do

I know I should but I could never hate you

Traduzione di Male fantasy di Billie Eilish

[Verso 1]

A casa da sola, cercando di non mangiare

Mi distraggo con la pornografia

Odio il modo in cui mi guarda

Non sopporto il dialogo, lei non lo sarebbe mai

Che soddisfatto, è una fantasia maschile

Torno in terapia

[Coro]

Perché allora ti amavo

E ti amo ora e non so come

Immagino sia difficile saperlo

Quando nessun altro viene in giro

Se ti sto dimenticando

O semplicemente fingendo di

Stare bene, convincimi che ti odio

[Interludio]

(Vuoi che canti qui?)

[Verso 2]

Ho ricevuto una chiamata da una ragazza che conoscevo

Eravamo inseparabili anni fa

Pensavo che saremmo andate d’accordo ma non era così

Ed è tutto ciò a cui penso quando sono al volante

Mi preoccupo che è così che mi sentirò sempre

Ma niente dura, conosco l’accordo

[Coro]

Ma allora ti amavo

E ti amo ora e non so come

Immagino sia difficile saperlo

Quando nessun altro viene in giro

Se ti sto dimenticando

O semplicemente fingendo di

Stare bene, convincimi che ti odio

[Fine]

Non riesco a dimenticarti

Non importa cosa io faccia

So che dovrei ma non potrei mai odiarti