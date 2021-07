Billie Eilish – Getting older: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Getting older.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

Testo di Getting older di Billie Eilish:

[Verse 1]

I’m gettin’ older, I think I’m agin’ well

I wish someone had told me I’d be doin’ this by myself

There’s reasons that I’m thankful, there’s a lot I’m grateful for

But it’s different when a stranger’s always waitin’ at your door

Which is ironic ‘cause the strangers seem to want me more

Than anyone before (Anyone before)

Too bad they’re usually deranged

Last week, I realized I crave pity

When I re-tell a story, I make everything sound worse

Can’t shake the feeling that I’m just bad at healing

And maybe that’s the reason every sentence sounds rehearsed

Which is ironic because when I wasn’t honest

I was still bein’ ignored (Lyin’ for attention, just to get neglection)

Now we’re estranged

[Chorus]

Things I once enjoyed

Just keep me employed now

Things I’m longing for

Someday, I’ll be bored of

It’s so weird

That we care so much, until we don’t

[Verse 2]

I’m gettin’ older, I’ve got more on my shoulders

But I’m gettin’ better at admitting when I’m wrong

I’m happier than ever, at least, that’s my endeavor

To keep myself together and prioritize my pleasure

‘Cause to be honest, I just wished the word I promised

Would depend on what I’m givin’ (Not on his permission)

(Wasn’t my decision) To be abused, mm

[Chorus]

Things I once enjoyed

Just keep me employed now

Things I’m longing for, mm

Someday, I’ll be bored of

It’s so weird

That we care so much, until we don’t

[Outro]

But next week, I hope I’m somewhere laughin’

For anybody asking, I promise I’ll be fine

I’ve had some trauma, did things I didn’t wanna

Was too afraid to tell ya, but now, I think it’s time

Traduzione di Getting older di Billie Eilish

[Verso 1]

Sto invecchiando, penso che sto invecchiando bene

Vorrei che qualcuno mi avesse detto che l’avrei fatto da sola

Ci sono ragioni per cui sono grata, ci sono molte cose per cui sono grata

Ma è diverso quando uno sconosciuto aspetta sempre alla tua porta

Il che è ironico perché gli estranei sembrano volermi di più

Di chiunque altro prima (Chiunque prima)

Peccato che di solito sono squilibrati

La scorsa settimana, ho capito che bramo la pietà

Quando racconto una storia, faccio sembrare tutto peggio

Non riesco a scrollarmi la sensazione di non essere brava a guarire

E forse è questo il motivo per cui ogni frase sembra provata

Il che è ironico perché quando non ero onesta

Ero ancora ignorata (mentivo per attirare l’attenzione, solo per essere trascurata)

Ora siamo estranei

[Coro]

Cose che una volta mi piacevano

Mi tengono solo occupata adesso

Cose che desidero

Un giorno mi annoieranno

È così strano

Che ci teniamo così tanto, fino a quando non lo facciamo

[Verso 2]

Sto invecchiando, ne ho di più sulle mie spalle

Ma sto migliorando nell’ammettere quando sbaglio

Sono più felice che mai, almeno questo è il mio impegno

Per tenermi insieme e dare la priorità al mio piacere

Perché ad essere onesti, desideravo solo la parola che avevo promesso

Dipende da cosa sto dando (non dal suo permesso)

(Non è stata una mia decisione) di essere abusata, mm

[Coro]

Cose che una volta mi piacevano

Mi tengono solo occupata adesso

Cose che desidero, mm

Un giorno mi annoieranno

È così strano

Che ci teniamo così tanto, fino a quando non lo facciamo

[Fine]

Ma la prossima settimana, spero di essere da qualche parte a ridere

Per chiunque me lo chiede, prometto che starò bene

Ho avuto un trauma, ho fatto cose che non volevo

Avevo troppa paura di dirtelo, ma ora, penso che sia il momento