House of Gucci: il primo trailer del film con Lady Gaga e Adam Driver

“Father, son and House of Gucci”. Questa la battuta che ci è rimasta più impressa a una prima visione del trailer del film di Ridley Scott. Battuta che – siamo convinti, troverà il modo di restare impressa nella mente degli spettatori.

Guarda il trailer del film

Dalle prime sequenze capiamo subito che House of Gucci sarà un film sfarzoso, a tratti quasi eccessivo, e curato nei minimi dettagli. Parlano da sole le interpretazioni così caricaturali degli interpreti – prima tra tutte Lady Gaga. Solo Adam Driver, almeno dal trailer, sembra il personaggio più misurato… ma ovviamente non ci resta che aspettare per capire come il regista ha scelto di raccontare questa storia.

House of Gucci uscirà solo nelle sale cinematografiche a partire dal 24 novembre.

Diretto da Ridley Scott, il film è interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney e Youssef Kerkour.

La trama ufficiale del film

House of Gucci è ispirato alla scioccante storia vera dell’impero di famiglia dietro la casa di moda italiana di Gucci. Attraverso tre decenni di amore, tradimento, decadenza, vendetta e infine omicidio, scopriremo cosa significa un nome, quanto vale e fino a che punto una famiglia si spingerà per il controllo.

Di che cosa parlerà il film?

Il film partirà dai fatti di cronaca reale, ma utilizzerà il famoso libro scritto da Sara Gay Forden come fonte d’ispirazione principale per raccontare la vicenda di Patrizia e Gianni Gucci. Il libro in questione si intitola proprio The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed.

Il film di Ridley Scott vedrà nell’omicidio lo snodo principale, ma grande spazio sarà dato alla storia della famiglia Gucci e all’omonima casa di moda. La sceneggiatura è stata curata da Roberto Bentivegna.